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Рубрика: В мире

Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших в ходе давки на концерте в США

Граждан России нет в списках пострадавших в результате давки, произошедшей пятого ноября на концерте рэпера Трэвиса Скотта в Техасе. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Хьюстоне.

Фото: Erika Goldring/WireImage
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"По данным местных властей, среди потерпевших российских граждан не было", - цитирует ТАСС заявление дипредставительства.

Инцидент, в результате которого погибли восемь человек, случился в ходе церемонии открытия музыкального фестиваля Astroworld. По данным газеты Houston Chronicle, во время концерта люди начали тесниться возле передней части сцены, что вызвало панику, некоторые зрители теряли сознание. По данным CNN, всего пострадали более 300 человек. В общей сложности мероприятие посетили свыше 50 тысяч человек.

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