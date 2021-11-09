Глава Минцифры анонсировал "большой разворот" по внедрению биометрии

Минцифры намерено сделать "большой разворот" по внедрению биометрии. Так, в стадии согласования находится возможность внедрения подобных технологий для аутентификации на портале "Госуслуги", сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, биометрическая идентификация пользователей позволяет "гарантировать большую безопасность учетных записей".

Говоря о едином цифровом профиле, Шадаев подчеркнул, что в ближайшее время в приложении "Госключ" будет доступна квалифицированная подпись. "Я надеюсь, до конца года мы сможем выдавать и квалифицированную подпись в мобильном приложении, которая фактически будет приравнена к собственноручной", - добавил министр, которого цитирует "Интерфакс".

"Госключ" позволяет бесплатно оформлять электронную подпись, которой подписываются договоры. Мобильное приложение было запущено в августе 2021 года.