Гватемала выдаст США детей экс-президента Панамы Мартинелли

Суд Гватемалы разрешил экстрадировать в США двух сыновей экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли. Как ожидается, они будут переданы американским властям в течение нескольких дней или недель. Впрочем, последнее слово в этом деле остается за МИД этой латиноамериканской страны.

В США братьев Рикардо и Луиса Энрике Мартинелли подозревают в том, что они были посредниками при получении многомиллионных взяток в 2009-2014 годах высокопоставленным панамским чиновником, который был их близким родственником. Этот период совпадает со сроком президентства их отца.

Коррупционный скандал вокруг бразильской нефтегазовой корпорации Petrobras и ее основного подрядчика Odebrecht разразился еще в 2014 году. В 2016-м экс-президент строительной компании Марселу Одебрехт был приговорен к 19 годам, серьезные сроки получили и другие функционеры. Чтобы смягчить наказание, многие из них стали сотрудничать со следствием. Как выяснилось, было потрачено порядка 800 миллионов долларов на подкуп глав государств, министров и высокопоставленных чиновников ради получения выгодных госконтрактов. Отголоски того скандала не стихают до сих пор.

Так, по запросу США в июле 2020 года в Гватемале были задержаны братья Мартинелли. Они были помещены под стражу, несмотря на то, что обладали дипломатическим иммунитетом как заместители депутатов Центральноамериканского парламента. Вопрос об их экстрадиции решался более года, один из братьев уже сам согласился на то, чтобы его выдали США. И лишь сейчас суд вынес свой вердикт. Кстати, это произошло после того, как в начале месяца прокурор США конфисковал принадлежащие братьям 1,6 миллиона долларов.