Инфекционист Минздрава объяснил, как защититься от штамма "дельта"

Вакцинация и последующая ревакцинация эффективно защищают от заражения коронавирусом, даже в случае с агрессивным штаммом "дельта", рассказал внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

Специалист подчеркнул, что спустя полгода после вакцинации или заражения необходима ревакцинация.

"Важно проходить повторную вакцинацию через 6 месяцев после первичной вакцинации или перенесенного заболевания", - цитирует Чуланова РИА Новости.

Инфекционист отметил, что штамм "дельта" отличается от изначального варианта коронавируса, спровоцировавшего пандемию. В частности, он способен вызывать более тяжелое заболевание с повышенной вероятностью неблагоприятного исхода, а также может ускользать от действия нейтрализующих антител.

В России массовая вакцинация идет с января, прививки поставили более 50 миллионов человек, а также проводится ревакцинация для тех, кто прошел полный курс более шести месяцев назад.