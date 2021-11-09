Инфекционист Минздрава: Штамм "дельта" может ускользать от антител

Штамм коронавируса "дельта", который сейчас доминирует в России и всем мире, может ускользать от нейтрализующих антител и вызывать более тяжелое заболевание, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

По словам Чуланова, "дельта" существенно отличается от исходного штамма, с которого началась пандемия.

"Он обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания", - приводит РИА Новости выступление Чуланова на конференции "Молекулярная диагностика - 2021".

Специалист добавил, что "дельта" отличается высокой патогенностью и способностью вызывать более тяжелое заболевание с повышенной вероятностью неблагоприятного исхода.

Ранее ученые выяснили, как лучше всего защититься от заражения коронавирусом. Как оказалось, дольше всего высокий уровень антител сохраняется у пожилых людей, а также у тех, кто вакцинировался после того, как переболел.