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09.11.2021 16:29
Рубрика: Общество

Инфекционист Минздрава: Скоро станут доступны несколько препаратов от COVID-19

Текст: Нина Егоршева

В ближайшее время в России может стать доступным еще целый ряд противовирусных препаратов, используемых при лечении коронавируса. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИК фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

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"Сейчас заканчиваются исследования еще нескольких препаратов противовирусных, которые в ближайшее время, вероятнее всего, также станут доступны для нашей практической медицины, чтобы оказывать помощь пациентам с COVID-19", - передает словам инфекциониста "Интерфакс".

Чуланов пояснил, что применяемые сейчас противовирусные препараты эффективны на начальных этапах заболевания. Они направлены в первую очередь на замедление развития болезни и перехода ее в острую фазу.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что лекарство от коронавируса "МИР-19" завершает вторую фазу испытаний. Название расшифровывается как "Малая интерферирующая РНК". Это ингаляция, действие которой основано на механизме интерференции РНК.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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