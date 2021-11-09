Юбилей Анны Нетребко отметят в Минске

В рамках проекта TheatreHD 13 ноября минчане смогут увидеть "Травиату" с мировой оперной дивой Анной Нетребко на экранах столичных кинотеатров.

Проект Театр HD - это трансляции самых известных спектаклей мира на экране кинотеатров, особенно актуальный в период пандемии. Опера "Травиата" Джузеппе Верди по мотивам романа Дюма-сына "Дама с камелиями" вошла в историю престижного Зальцбургского фестиваля и принесла мировую славу Анне Нетребко. Спектакль строгий и аскетичный, современный в том смысле, в каком Верди хотел видеть воплощение "сюжета эпохи".

Анна Нетребко, обладающая драматическим сопрано, родилась и выросла в Краснодаре. Там же начала заниматься музыкой и пением. Была солисткой хора "Кубанская пионерия" при Дворце пионеров и школьников Краснодарского края. В 1993 году победила на конкурсе имени Глинки и была приглашена в Мариинку, где исполняла обширный репертуар с Валерием Гергиевым.

В 2002 году состоялся дебют Анны Нетребко в Метрополитен-опера в "Войне и мире". В 2005 году сыграла роль Виолетты Валери в "Травиате" с оркестром под управлением Риззи на Зальцбургском фестивале.

В сентябре 2021 года Анна отметила свой 50-летний юбилей. В качестве площадки был выбран Кремлевский Дворец, а список гостей превышал несколько тысяч. Сама же Анна в свой день рождения не только получала поздравления, но и отвечала за программу вечера: баловала слух виртуозным исполнением арий в сопровождении Государственного академического оркестра России имени Е.Ф. Светланова, а также своих друзей, мировых звезд - Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Луки Сальси и Михаэля Фолле.

Гастроли Анны расписаны на годы вперед по всему миру. Весной 2022 года она планирует посетить с концертами Новосибирск и Красноярск.

Также в рамках TheatreHD в ноябре в кинотеатрах Минска можно будет услышать драматическую оперу про мятущегося русского царя "Бориса Годунова" на музыку русского композитора Модеста Мусоргского, премьера которой состоялась в 1874 году.