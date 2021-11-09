Кабмин не поддержал отдельный штраф за самовольное ограждение парковки

Человек, самовольно оградивший пятачок во дворе для личной парковки, рискует попасть под статьи КоАП "Самоуправство", "Самовольное занятие земельного участка" или "Уничтожение или повреждение чужого имущества".

Если очень хочется, то застолбить личную парковку во дворе можно. Но придется потрудиться. Фото: Сергей Савостьянов

Такие разъяснения сделало правительство страны в отзыве на законопроект, предлагающий ввести в КоАП специальные штрафы за незаконное ограждение парковочного места в жилых зонах и во дворах. Инициатива не поддержана.

В подготовленном отзыве правительственные эксперты ответили, что и сегодня, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, к автолюбителям можно применить определенные статьи КоАП. Так что нельзя безнаказанно ставить столбики и вешать цепи. Серьезных доводов, что нынешние меры не работают, авторами инициативы не представлено.

Дворы в незаконных цепях - это известная проблема. Но она решаемая, уверены юристы. Если кто-то самовольно застолбил себе кусочек земли для железного коня, на него можно и нужно жаловаться. При этом, как подчеркивают члены Ассоциации юристов России, есть законные способы оформить парковку во дворе.

"Собственники многоквартирного дома имеют право подать заявление на размещение автостоянки в своем дворе в управляющую компанию или администрацию района, - говорит член АЮР Асия Мухамедшина. - Далее жители смогут не только организовать парковку, но и приобрести на ней машино-место. Для этого надо предварительно получить согласие соседей, далее оформить приватизацию участка, на котором будет располагаться индивидуальное парковочное место".

Если человек захочет оградить себе личное место для парковки во дворе, ему придется договариваться со всеми соседями на общем собрании жильцов

После этого земля перейдет в собственность жильцов или одного жильца, продолжает она, зависит от формы обращения и количества мест.

"Без указанных согласованных действий ни столбики, ни разметки самостоятельно устанавливать нельзя", - подчеркивает Асия Мухамедшина.

В свою очередь член АЮР Тимур Эшпулатов уверен, что получить согласия соседей - собственников многоквартирного дома будет крайне непросто. Если же у человека есть талант находить общий язык с соседями, то в любом случае ему будет легче договориться просто об аренде участка. Вариант с оформлением в личное пользование земли рядом с домом кажется все-таки несколько фантастическим.

"Если жильцу многоквартирного дома захочется оградить себе индивидуальное парковочное место, то ему необходимо это согласовать на общем собрании жильцов, - говорит Тимур Эшпулатов. - Надо указать конкретную территорию и модель машины, для которой это место будет выделено и ограждено. После этого можно будет установить само ограждение. Но ограждение не переходит в собственность автовладельца, и в любое время собрание жильцов может лишить его права "эксклюзивной" парковки".