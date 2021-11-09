Кабмин не поддержал отдельный штраф за самовольное ограждение парковки

Такие разъяснения сделало правительство страны в отзыве на законопроект, предлагающий ввести в КоАП специальные штрафы за незаконное ограждение парковочного места в жилых зонах и во дворах. Инициатива не поддержана.
В подготовленном отзыве правительственные эксперты ответили, что и сегодня, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, к автолюбителям можно применить определенные статьи КоАП. Так что нельзя безнаказанно ставить столбики и вешать цепи. Серьезных доводов, что нынешние меры не работают, авторами инициативы не представлено.
Дворы в незаконных цепях - это известная проблема. Но она решаемая, уверены юристы. Если кто-то самовольно застолбил себе кусочек земли для железного коня, на него можно и нужно жаловаться. При этом, как подчеркивают члены Ассоциации юристов России, есть законные способы оформить парковку во дворе.
"Собственники многоквартирного дома имеют право подать заявление на размещение автостоянки в своем дворе в управляющую компанию или администрацию района, - говорит член АЮР Асия Мухамедшина. - Далее жители смогут не только организовать парковку, но и приобрести на ней машино-место. Для этого надо предварительно получить согласие соседей, далее оформить приватизацию участка, на котором будет располагаться индивидуальное парковочное место".
После этого земля перейдет в собственность жильцов или одного жильца, продолжает она, зависит от формы обращения и количества мест.
"Без указанных согласованных действий ни столбики, ни разметки самостоятельно устанавливать нельзя", - подчеркивает Асия Мухамедшина.
В свою очередь член АЮР Тимур Эшпулатов уверен, что получить согласия соседей - собственников многоквартирного дома будет крайне непросто. Если же у человека есть талант находить общий язык с соседями, то в любом случае ему будет легче договориться просто об аренде участка. Вариант с оформлением в личное пользование земли рядом с домом кажется все-таки несколько фантастическим.
"Если жильцу многоквартирного дома захочется оградить себе индивидуальное парковочное место, то ему необходимо это согласовать на общем собрании жильцов, - говорит Тимур Эшпулатов. - Надо указать конкретную территорию и модель машины, для которой это место будет выделено и ограждено. После этого можно будет установить само ограждение. Но ограждение не переходит в собственность автовладельца, и в любое время собрание жильцов может лишить его права "эксклюзивной" парковки".