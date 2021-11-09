Кардиолог рассказала, как избавилась от "страшного ощущения" по ночам

Пугающее ощущение кома в горле, когда у человека появляется страх, что он может задохнуться, чаще всего выдает типичный невроз, считает кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"В моей жизни в стрессовый момент появился ком в горле. Это очень неприятное и страшное ощущение, когда ты буквально не можешь дышать. Оно усиливалось в ночное время. В результате никакой патологии обнаружено не было. Это был невроз. Сегодня это нормальная тенденция, в этом нет ничего сверхъестественного. Это лечится", - отметила кардиолог.

В первую очередь нужно обратиться к врачу и пройти соответствующие обследования, чтобы исключить, например, заболевания гортани. "Первый врач, которого нужно посетить, это лор. Затем - эндокринолога и невропатолога, гастроэнтеролога, кардиолога, если проблему не удается выявить", - считает Кореневич.

Если специалисты подтвердят, что нет никакой органической причины для "появления кома в горле", то необходимо записаться к психотерапевту. "Мне повезло, я обратилась к специалисту, которому удалось навсегда избавить меня от кома в горле за два сеанса. Это несложно для хорошего специалиста, уверяю", - отметила кардиолог.

Ранее профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева рассказала о симптомах рака щитовидной железы. Насторожить должен ком в горле. Он, как правило, появляется при прогрессировании заболевания. Особенно опасно, если помимо кома в горле у человека продолжительное время (две недели и более) отмечаются осиплость голоса, кашель, одышка, затрудненное дыхание, чувство першения или царапания в горле.