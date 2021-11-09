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09.11.2021 17:46
Рубрика: Власть

Клишас: Проект закона о системе публичной власти в регионах доработают

Текст: Дмитрий Гончарук
Правительство подготовило положительный отзыв на проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", документ будет оперативно дорабатываться. Об этом сообщил один из авторов инициативы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

9 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Проект закона о региональной власти прошел первое чтение

"Отзыв правительства на законопроект положительный с замечаниями по их темам, скоро он поступит в Госдуму и к нам", - сказал Клишас РИА Новости.

По его словам, положения об осуществлении полномочий органами региональной власти в так называемых "сложносоставных" регионах (например, Архангельская область и входящий в нее Ненецкий автономный округ - Прим. ред.) будут доработаны с учетом поправок ко второму чтению.

Кроме того, сенатор отметил, что сокращение срока подачи отзывов на законопроект до 15 дней направлено на оптимизацию законодательного процесса и своевременное рассмотрение проектов законов.

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