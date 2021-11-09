Лукашенко назвал спокойной ситуацию с мигрантами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна спокойно противостоит ситуации с мигрантами на границе.

"Мы, конечно, спокойно этому противостоим, мы не задираемся, - заявил он в интервью российскому журналу "Национальная оборона". Он также добавил, что "мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место, но мы на колени не встанем".

Лукашенко, кроме того, заявил, что стягивание Польшей военной техники, в частности танков Leopard к белорусско-польской границе - ошибка.

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами"? Вы меня извините, - сказал белорусский президент. - Что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж... В современном мире браться за оружие - это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?"

Ранее "РГ" сообщала, что президенты России и Беларуси провели телефонный разговор. Лидеры подтвердили настрой на развитие взаимовыгодных интеграционных процессов. Владимир Путин и Александр Лукашенко также обменялись мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.