Лукашенко дал интервью главреду российского журнала "Национальная оборона"

Итоги заседания Высшего государственного совета Союзного государства, основное содержание и направления развития интеграции Беларуси и России вошли в печень центральных тем, которые прокомментировал Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона", военному эксперту Игорю Коротченко, передает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы, которая продолжалась почти два с половиной часа, белорусский лидер подробно изложил свою позицию и относительного того, кто и почему виноват в очередной волне миграционного кризиса. Речь также шла в целом об обстановке в регионе и мире - напряженности на западных рубежах, ситуации на Украине, растущем геополитическом противостоянии.

Еще один блок вопросов касался внутренней повестки дня в Беларуси - анализ событий прошлого года, работа над изменениями Конституции и подготовка к предстоящему референдуму, эпидемиологическая ситуация и вопросы здравоохранения. Учитывая тематическую направленность журнала, речь также шла о развитии военно-промышленного комплекса РБ, ее сотрудничестве в этом плане с Россией.

Александр Лукашенко ответил и на ряд личных вопросов, в том числе рассказал, как предпочитает проводить досуг, поддерживать здоровый образ жизни.

В этом году, напоминают новостные порталы, Игорь Коротченко принимал участие во встрече белорусского руководителя с представителями медийного сообщества "Большой разговор с президентом", где обратился к Александру Лукашенко с просьбой об интервью.

Кстати, тематика журнала "Национальная оборона", который издается уже пятнадцать лет, включает широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности России. С 2008 года выпускается его англоязычная версия, которая распространяется в качестве официального издания российской экспозиции на зарубежных выставках вооружений.

Между тем

Человеком "большого интеллекта, политической воли и стратегического целеполагания" охарактеризовал белорусского лидера главный редактор российского журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Авторитетный военный эксперт поделился во вторник с журналистами своими впечатлениями от состоявшегося интервью с Александром Лукашенко, передает пресс-служба президента РБ.

"Масштаб его личности, безусловно, особенно раскрывается в личном интервью", - подчеркнул главред российского издания. Он рассказал, что Лукашенко еще раз подтвердил курс на стратегическое партнерство, союзнические отношения с Российской Федерацией, общность целей и задач в нынешнем непростом турбулентном мире, когда усиливается давление и ведется гибридная война.

Коротченко с сожалением констатировал, что мир, по его мнению, сталкивается с вырождением западных политиков, и уже нет личностей того масштаба, как были ранее. "Они сегодня сошли с политической арены. Мы видим политических карликов в Европе, которые в ряде своих выступлений и действий просто неадекватны и позорят свои нации", - считает военный эксперт.

А белорусский лидер, по его словам, - это человек, который достойно представляет страну. Это масштабный политик. "Я думаю, нам всем повезло, что во главе Беларуси стоит Александр Лукашенко, а во главе России - Владимир Путин, потому что масштаб их личностей во многом превосходит масштаб ведущих европейских политиков".

Обратив внимание на многолетний политический опыт президента, Коротченко подчеркнул адекватное восприятие Лукашенко существующей политической реальности, вызовов и угроз, необходимости защиты суверенитета государства в условиях гибридной войны, которая развязана против Беларуси.

Выразив удовлетворение "неформальным, теплым и искренним" общением с президентом РБ, главный редактор полагает, что интервью "будет интересно с точки зрения эксклюзивных моментов, а для личного впечатления - колоссальная журналистская удача, когда можешь поговорить с таким политиком, задать вопросы, получить ответы, а самое главное - донести их потом до российской аудитории".

Военный эксперт отметил также заслуги главы государства, который, по его словам, выдержал колоссальный удар Запада, пытавшегося совершить государственный переворот в Беларуси. "Мало стран, которые смогли так защитить свой суверенитет, как Республика Беларусь. Мы видели падение государств, их лидеров, разрушения, страдания, жертвы и кровь миллионов людей - там, где лидеры не смогли защитить свое государство", - констатировал Игорь Коротченко.