Союз России и Беларуси: Утверждены 28 союзных программ

В день народного единства президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели Высший госсовет Союзного государства в формате видеоконференции. Был подписан декрет Союзного государства, который утверждает 28 интеграционных программ, принята Военная доктрина и Концепция миграционной политики. Документы направлены на развитие и углубление интеграции в экономике, политике, военной сфере.

На достигнутом, заверил президент России Владимир Путин участников Высшего госсовета, страны не собираются останавливаться. Фото: kremlin.ru

Декрет "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" был подписан Владимиром Путиным и в ходе Высшего госсовета передан на подпись Александру Лукашенко. Союзные программы, работа над которыми шла несколько лет, лидеры согласовали еще в сентябре, после чего они были одобрены на заседании Совета министров Союзного государства. Это серьезный шаг вперед, который связан с необходимостью эффективного функционирования экономик Москвы и Минска. В свою очередь принятие Военной доктрины обусловлено изменениями военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для России и Беларуси. Утверждение Концепции миграционной политики станет главным условием формирования единого миграционного пространства Союзного государства.

Для России Беларусь не просто добрый сосед и ближайший союзник, а по-настоящему братская республика, братский народ, подчеркнул Путин. "И мы стремимся делать все, чтобы так было всегда", - добавил он. При этом сотрудничество идет и на земле, и в космосе - российский президент поддержал идею включить в состав экипажа МКС белорусского космонавта уже в ближайшем будущем. Россия - главный деловой партнер Беларуси. Даже в условиях пандемии за январь-август 2021 года торговля увеличилась почти на 36 процентов, до 24 млрд долларов. По данным Лукашенко, за 9 месяцев "просматривается" уже 28 млрд.

"В интеграционных усилиях мы не собираемся останавливаться на достигнутом", - объявил Путин. Подписанный декрет, охватывающий 28 отраслевых союзных программ, стал итогом долгих непростых переговоров правительств и ведомств, ход которых президенты постоянно держали на контроле. Реализация этих программ позволит создать равные условия для бизнеса, экономики двух стран начнут функционировать на основе общих согласованных правил и норм. Программы нацелены на скоординированную макроэкономическую стратегию, внедрение единых принципов налогообложения, общую политику в кредитно-финансовой и банковской сферах, промышленности и сельском хозяйстве, согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг. Кстати, Путин отметил, что Беларусь получает газ от России "в семь, восемь, а то и в отдельные моменты в 9-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках". Даже если сравнивать с поставками по долгосрочным контрактам "Газпрома", то получается в 3-4 раза дешевле.

Экономическая интеграция невозможна без прогресса в создании единого миграционного и визового пространства. На это направлена Концепция миграционной политики. Безусловно, строительство Союзного государства подразумевает не только взаимное переплетение экономик, но и координацию во всех других сферах, включая политическую и оборонную. Особое значение приобретает задача формирования на внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. "Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств, и Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу - никаких сомнений здесь нет", - заверил Путин. Он также отметил, что интеграция на постсоветском пространстве по многим направлениям отстает, не используются в полной мере конкурентные преимущества, оставшиеся от СССР. Союзное государство подает здесь хороший пример.

За январь-август 2021 года торговля между странами увеличилась почти на 36 процентов

"Союзное государство для Беларуси - приоритет из приоритетов", - заявил Лукашенко. "Вместе мы создали уникальную интеграционную модель", - оценил он. Серьезной проверкой на прочность стало беспрецедентное внешнее давление, и этот экзамен Москва и Минск выдержали. Белорусский президент также отметил тесное сотрудничество в сфере обороны, назвав региональную группировку войск Союза надежным щитом безопасности для постсоветского пространства. Он заявил, что она будет усилена. Отдельная тема в союзном строительстве - решение социальных вопросов. У граждан двух стран равные права в сфере труда, отдыха, здравоохранения, образования. "По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений. Результатом этой работы должны стать формирование качественно новой среды оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков, реализация единых финансовой, налоговой, кредитной, промышленной, других политик", - пояснил белорусский президент. Лукашенко также предложил провести реформу союзных СМИ, создать медиахолдинг Союзного государства.

Работа по согласованию документов была действительно непростой, признал премьер-министр России Михаил Мишустин. Но были найдены компромиссные взаимоприемлемые решения по всем основным направлениям. "От углубления интеграции большие преимущества получат жители России и Беларуси. Именно в этом вижу нашу главную общую цель", - подчеркнул он. Теперь нужно много сделать на законодательном уровне, принять свыше 400 актов и соглашений. "По сути, будет создаваться новое регулирование - теперь на общей интеграционной основе", - объявил Мишустин.

На заседании было также принято решение о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году. Речь о двух конструкторских работах в космической сфере. Кроме того, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что ученые вплотную подошли к созданию космического аппарата дистанционного зондирования Земли с обеспечением уникального разрешения, и предложил реализовать проект в статусе программы Союзного государства. Еще одна идея - разработать стратегию развития единого научно-технологического пространства до 2030 года. Готовятся предложения по госсимволике Союза.

В завершение Лукашенко напомнил, что Украина закрыла для белорусских самолетов небо. "И мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы", - заметил он и посетовал, что Путин обещал взять его с собой на полуостров, но уехал один. "Если не в Крым уже, может, в Питер съездим", - предложил он и пригласил российского коллегу в Минск и на свою малую родину. "Мы всегда будем рады вас видеть", - откликнулся Путин.

Мнение

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев так прокомментировал подписание документов Союзного государства на своей странице в Facebook:

- Важнейшее событие в жизни Союзного государства: президенты России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства, включающий 28 отраслевых программ.

На мой взгляд, подписание декрета в условиях острого энергетического кризиса в Европе наилучшим образом объясняет, зачем и ради чего - точнее ради кого - это делается. На фоне других европейских государств Белоруссия может встречать зиму вполне спокойно: как отметил В.В. Путин, Беларусь сегодня получает газ от России в 7-8, а то и в 9-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках, и в 3-4 раза дешевле, чем по долгосрочным контрактам "Газпрома".

Это не просто разговоры о солидарности с белорусским народом, о чем много и красиво говорится к западу от Буга уже не первый год, но реальная поддержка со стороны ближайшего партнера и братского народа. Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются.

Речь идет о реальном продвижении интеграции - общая политика в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг, запуск высокотехнологичных наукоемких проектов, включая строительство Белорусской АЭС. На это же нацелена Концепция миграционной политики, призванная обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан.

Все это обязательно скажется на жизни простых людей - и это ключевое отличие интеграционной модели, которая лежит в основе Союзного государства.

Впечатляет на фоне дискуссий о том, каких размеров стены строить на границе с Белоруссией с запада.

Между тем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал важным для граждан событием решения, принятые накануне на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. По его словам, на ближайшем заседании Парламентского собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов России и Беларуси.

В своем Telegram-канале Володин подчеркнул, что утвержденные программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства. А именно - создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях - от доступа к госзакупкам до социальной сферы. "Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии", - уверен спикер.

По его словам, для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений. В связи с этим повышается ответственность депутатов Союза Беларуси и России.

Володин также напомнил, что месяц назад Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось, что там осуждают продолжающиеся переговоры между президентами по подготовке "дорожных карт" с целью большей интеграции между Беларусью и Россией. "В чем причина таких решений? - отметил спикер. - Очевидно, боятся, что люди будут жить лучше, а страны станут сильнее. Но когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге".

Подготовила Татьяна Замахина