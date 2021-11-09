В Москве надеются, что ситуация на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут являться угрозой для безопасности нашей страны. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле обеспокоены сложившейся обстановкой.

По словам Пескова, Москва и Минск находятся в постоянном контакте, обмен информацией идет.

Он также подчеркнул, что ситуация требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение.

- В данной ситуации самое главное, все-таки, жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы, - цитирует слова Пескова РИА Новости.