Лукашенко "раскрыл карты" мафиозных структур ЕС по транзиту мигрантов

Технологию и принципы взаимодействий европейских мафиози, которые регулируют потоки мигрантов по континенту, абрисным пунктиром изложил 9 ноября Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона", военному эксперту Игорю Коротченко.

Внешне все элементарно, поясняет президент. Прилетают люди, идут на границу. Вот вчера их было около двух тысяч, а может чуть больше, сконцентрировались в разных местах. "Этот транзит обеспечивают люди, которые и в самолет посадят, на границу отвезут, через границу переведут, а там их принимают уже свои - поляки, немцы, украинцы. И все за деньги", - уточнил Лукашенко, подчеркнув, что соответствующие услуги транзитеров оплачиваются.

"Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Десятки транзитеров, которые людей подкидывают, - это немцы и, прежде всего, поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит. У них уже в ФРГ, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу - приезжайте, мы вас примем".

Естественно, убежден Лукашенко, мигранты не едут на пустое место, в космос. "Они отправляются конкретно к людям, которые их ждут. У кого-то в Германии родственники, друзья, еще кто-то. Если кто-то думает, что они просто одуревшие бегут за тысячи километров, - это глупость. Все это четко организовано. И Беларусь только этап в этом процессе. И абсолютно не главный", - убежден белорусский лидер.

Он обратил внимание, что нынешняя ситуация - это еще мелочь по сравнению с тем, что творили, милитаристы в годы мировых войн. "Это же их лицо", - подчеркнул глава государства, напомнив, что только на фронтах Второй мировой войны погибли многие десятки миллионов человек, и не только в Европе, но и в Азии.

С другой стороны, полагает белорусский лидер, в современном мире браться за оружие, - "смерти подобно, это самоубийство. И, тем более, здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?" - задал риторический вопрос Лукашенко.

Высмеял президент и тактику борьбы с мигрантами на гусеничных "Леопардах", пояснив, что речь может идти исключительно об откровенном шантаже. По его словам, Беларусь этому спокойно противостоит, потому что отдает себе отчет в том, что если, не дай бог, допустит ошибку, то сразу же вовлечет в водоворот Россию - крупнейшую ядерную державу.

"Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма - "схватил автомат и пошел на польскую границу" (кстати, где я служил в свое время пограничником) - нет, ни в коем случае. Но мы на колени не станем".

Что касается нападок на Беларусь, то их Лукашенко склонен объяснять желанием Брюсселя отвлечь внимание от своих собственных проблем. "Внутри Польши, Литвы. Возьмите и Германию сегодня - так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции… У них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же Польшу Евросоюза", - пояснил он логику своих оппонентов. И добавил: "Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть. А они спят и видят - всю территорию Беларуси".