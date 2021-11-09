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09.11.2021 15:01
Рубрика: Легковые авто

Mazda представит кроссовер CX-50 через неделю

Текст: Михаил Азнавуров

15 ноября, в понедельник, Mazda публично представит новый компактный кроссовер CX-50, сообщает пресс-служба компании. Mazda CX-50 в линейке SUV марки займет промежуточное по габаритам и цене положение между CX-5 и CX-9.

Фото: Ренат Закиев/ РГ
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Предложат CX-50 будет только на рынках Северной Америки и Китая. По некоторым данным, производство Mazda CX-50 будет развернуто на новом заводе Toyota и Mazda на паритетных началах возведенном на территории промышленного комплекса Toyota в североамериканском штате Алабама. Начало выпуска кроссовера запланировано на январь будущего года.

Накануне премьеры Mazda CX-50 компания также сообщила о скором начале сборки еще двух кроссоверов более высокого класса - CX-70 и CX-90.

Сведения о них пока только общие - оба будут иметь 7-местную компоновку салона с посадочными местами в три ряда, их построят на общей платформе с классической компоновкой - продольно располагаемым двигателем и постоянным приводом на задние колеса, а также оснастят рядным 6-цилиндровым двигателем и гибридной трансмиссией. CX-70 и CX-90 представят последовательно в течение 2022 года.

#Mazda