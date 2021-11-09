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09.11.2021 12:10
Рубрика: Общество

Минцифры проведет дополнительное тестирование портала госуслуг

Текст: Евгения Думанская
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Минцифры РФ проведет дополнительное тестирование портала Госуслуг после возникшего сбоя в сроках действия COVID-сертификатов, рассказал глава ведомства Максут Шадаев на форуме Cnews 2021.

Сертификаты о вакцинации обновят до марта 2022 года

После введения сертификатов нового вида пользователи из разных российских регионов стали жаловаться на изменения сроков действия документов, а также сбои в работе портала. Как выяснилось, причиной этого стали проводимые на портале технические работы. Вскоре проблему устранили и сертификаты вернулись к нормальному виду.

"В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование", - сказал Шадаев.

Он добавил, что единую форму сертификата вместо действовавших ранее отдельных документов для переболевших и вакцинированных вводили в экстренном порядке.

Общество Здоровье Digital Интернет Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги Пандемия коронавируса COVID-19

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