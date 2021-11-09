Минфин объяснил инициативу о запрете на вывоз лома драгметаллов из России

"Сегодня уровень загрузки производственных мощностей отечественных аффинажных заводов составляет не более 30 % от проектной мощности. Технологическое оснащение заводов позволяет перерабатывать лом и отходы драгоценных металлов на территории РФ, аффинажные предприятия заинтересованы в привлечении такого сырья в производстве драгоценных металлов", - пояснили в ведомстве.

Минфин отмечает, что в рамках совместной работы федеральных органов исполнительной власти, в том числе правоохранительных органов, были выявлены случаи преднамеренного занижения содержания драгоценных металлов при экспорте лома и отходов.

Минфином и Федеральная пробирная палата намерены создать лабораторию для установления фактического содержания драгоценных металлов в экспортируемых сырьевых товарах.

В Минфине также рассчитывают, что временный запрет на вывоз лома драгметаллов увеличит налоговые поступления в бюджет и будет способствовать пресечению вывоза с территории страны сырья с высоким содержанием драгоценных металлов под видом сырья с низким содержанием. "Сейчас часто наблюдается переток указанных видов товаров в страны Евразийского экономического союза для последующего экспорта в третьи страны", - отмечают в ведомстве.

В Минфине добавили, что подобные ограничения ранее ввела Кыргызская Республика, где запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов действует с 13 сентября 2021 по 13 марта 2022 года.

Основными потребителями сырья, содержащего драгоценные металлы, в России являются аффинажные предприятия (специализируются на переработке промышленных полуфабрикатов, концентратов и сплавов с целью извлечения высокочистых драгоценных металлов). Сейчас в стране насчитывается 11 подобных заводов, 80% российских драгметаллов производят четыре предприятия - ОАО "Красцветмет", АО "Приокский завод цветных металлов", АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" и АО "Новосибирский аффинажный завод".