Минфин объяснил инициативу о запрете на вывоз лома драгметаллов из России

Новости

Ограничения в регионах привели к отменам поездок детских групп на каникулах 12:59
Тушканчики в Московском зоопарке уснули на зиму 12:57
В МЧС рассказали о росте пожаров за прошедшие длинные выходные 12:42
Крупная авария на Земляном валу почти перекрыла Садовое кольцо 12:34
Сенаторы проверят эффективность программы кешбэка по детским путевкам 12:29
Мишустин одобрил проект соглашения с Ватиканом о взаимном признании образования 12:26
Оперштаб: В Москве выявлено 5287 новых случаев COVID-19 12:19
На российский рынок вышло 11 международных брендов 12:11
Минцифры проведет дополнительное тестирование портала госуслуг 12:10
На Урале оштрафовали женщину, заразившую коллегу коронавирусом 12:04
В Австрии непривитых граждан лишат пособия по безработице 11:48
В КЧР организаторов рафтинга будут судить за гибель туристов 11:47
Минпросвещения: С 2019 года закрыто более 50 детских лагерей 11:46
В России развернуто более 300 тысяч коек для пациентов с COVID-19 11:44
СК возбудил дело по смертельному наезду на бойца Росгвардии в Петербурге 11:43
Изменилась программа испытания МБР "Сармат" 11:41
Инфекционист Минздрава: Штамм "дельта" может ускользать от антител 11:40
План мигрантов с экстренной посадкой самолета на Майорке созрел еще летом 11:38
Захарова ответила на призыв к санкциям в связи с ситуацией на границе Польши 11:37
Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения 11:29
Лекарство от коронавируса "МИР-19" завершает вторую фазу испытаний 11:18
В Приморье рассказали, что находится на борту севшего на мель судна 11:03
Российский продюсер Сергей Сельянов получит престижную международную награду 10:57
Литва одобрила введение режима ЧП на границе с Беларусью 10:46
В Минэнерго подтвердили соглашение России и Беларуси о ценах на газ 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 12:40
Рубрика: Экономика

Минфин объяснил инициативу о запрете на вывоз лома драгметаллов из России

Текст: Василий Кошкин
Временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов из России позволит увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов и объем выпуска готовой высокотехнологичной продукции. Согласно расчетам Минфина, предприятия отрасли получат дополнительно порядка двух тысяч тонн сырья, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Минфина.

"Сегодня уровень загрузки производственных мощностей отечественных аффинажных заводов составляет не более 30 % от проектной мощности. Технологическое оснащение заводов позволяет перерабатывать лом и отходы драгоценных металлов на территории РФ, аффинажные предприятия заинтересованы в привлечении такого сырья в производстве драгоценных металлов", - пояснили в ведомстве.

Фото: iStock
Минфин предложил ужесточить контроль за экспортом азотных удобрений

Минфин отмечает, что в рамках совместной работы федеральных органов исполнительной власти, в том числе правоохранительных органов, были выявлены случаи преднамеренного занижения содержания драгоценных металлов при экспорте лома и отходов.

Минфином и Федеральная пробирная палата намерены создать лабораторию для установления фактического содержания драгоценных металлов в экспортируемых сырьевых товарах.

В Минфине также рассчитывают, что временный запрет на вывоз лома драгметаллов увеличит налоговые поступления в бюджет и будет способствовать пресечению вывоза с территории страны сырья с высоким содержанием драгоценных металлов под видом сырья с низким содержанием. "Сейчас часто наблюдается переток указанных видов товаров в страны Евразийского экономического союза для последующего экспорта в третьи страны", - отмечают в ведомстве.

В Минфине добавили, что подобные ограничения ранее ввела Кыргызская Республика, где запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов действует с 13 сентября 2021 по 13 марта 2022 года.

Основными потребителями сырья, содержащего драгоценные металлы, в России являются аффинажные предприятия (специализируются на переработке промышленных полуфабрикатов, концентратов и сплавов с целью извлечения высокочистых драгоценных металлов). Сейчас в стране насчитывается 11 подобных заводов, 80% российских драгметаллов производят четыре предприятия - ОАО "Красцветмет", АО "Приокский завод цветных металлов", АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" и АО "Новосибирский аффинажный завод".

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минфин

Главное сегодня

Минюст признал экстремистским советский документальный фильм 1973 года
За сутки в России подтверждено 39 160 случаев COVID-19 в 85 регионах
Литва одобрила введение режима ЧП на границе с Беларусью
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
В Бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2"
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры