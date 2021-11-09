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09.11.2021 15:32
Рубрика: Легковые авто

Минпромторг предложил увеличить утильсбор на импортные электромобили

Текст: Нина Егоршева
Фото: Сергей Карпов/ТАСС Фото: Сергей Карпов/ТАСС
Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на импортные электромобили. В следующем году для новых легковушек с электродвигателем он может быть проиндексирован в 9 раз, для подержанных авто старше трех лет - почти в 4 раза. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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В документе отмечается, что увеличение ставок утильсбора не должно вызвать ответного роста цен на автомобили российского производства. "Данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Предполагается, что изменения также затронут расчет сбора на автомобили, которые ввозятся в Россию гражданами для личного пользования. В этом случае, пояснили в Минпромторге, ставка утильсбора составит не более 4,5 тыс. рублей в отношении новых автомобилей и не более 6,5 тыс. рублей в отношении подержанных иномарок.

Сейчас базовая ставка для расчета размера утильсбора составляет 20 тыс. рублей для транспортных средств категории М1 (автомобили, имеющие не более восьми мест для сидения) и для машин с электродвигателем. Для всех остальных машин, в том числе самоходных и прицепов к ним, она равна 150 тыс. рублей.