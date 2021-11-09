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9 ноября 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 8 ноября 2021 года № 815-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 03.11.2021 № 30 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 27.10.2021 № 773-ПП), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:

"В целях подтверждения действительности QR-кода или одного из документов, указанных в подпунктах 4-7 настоящего пункта, и их принадлежности предъявившему лицу гражданином предоставляется документ, позволяющий идентифицировать его личность (паспорт, удостоверение, водительские права и другие документы, содержащие фотографию, а также фамилию, имя и отчество лица, предъявившего QR-код или один из документов, указанных в подпунктах 4-7 настоящего пункта).".

1.2. Пункт 2.10 дополнить новыми абзацами одиннадцатым -тринадцатым следующего содержания:

"- соляриев, бань, саун;

- салонов красоты, СПА-салонов, парикмахерских;

- торгово-развлекательных и торговых центров с учетом особенностей, установленных подпунктом 15 пункта 3.3 настоящих Правил.".

1.3. В пункте 3.3:

1.3.1. Подпункт 15 дополнить новыми абзацами третьим - пятым следующего содержания:

"- обеспечить в торгово-развлекательных и торговых центрах, а также в расположенных в них объектах торговли (за исключением аптек), использование информационной системы (мобильного приложения), размещенной на официальном портале оперативного штаба Мурманской области в сети Интернет по ссылке https://covid.gov-murman.ru/, для сканирования QR-кодов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящих Правил;

- обеспечить при входе в торгово-развлекательные и торговые центры (за исключением случая следования гражданина в мобильный прививочный пункт, расположенный в торгово-развлекательном или торговом центре, и (или) в аптеку), а также в расположенные в них объекты торговли (за исключением аптек) проверку действительности предъявленного посетителем QR-кода или одного из документов, указанных в подпунктах 4-7 пункта 2.9 настоящих Правил.

Требования абзацев третьего и четвертого настоящего подпункта не распространяются на продуктовые гипермаркеты (супермаркеты), расположенные в помещениях торгово-развлекательных и торговых центров.".

1.3.2. Подпункт 32 изложить в редакции:

"32) деятельность соляриев, саун, бань осуществляется при соблюдении следующих условий:

- обеспечение использования информационной системы (мобильного приложения), размещенной на официальном портале оперативного штаба Мурманской области в сети Интернет по ссылке https://covid.gov-murman.ru/, для сканирования QR-кодов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящих Правил;

- обеспечение при входе проверки действительности предъявленного посетителем QR-кода или одного из документов, указанных в подпунктах 4-7 пункта 2.9 настоящих Правил;

- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0181-20 "Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с возможностью использования купелей и бассейнов.".

1.3.3. Дополнить новым пунктом 43 следующего содержания:

"43) деятельность салонов красоты, СПА-салонов, парикмахерских осуществляется при соблюдении следующих условий:

- обеспечение использования информационной системы (мобильного приложения), размещенной на официальном портале оперативного штаба Мурманской области в сети Интернет по ссылке https://covid.gov-murman.ru/, для сканирования QR-кодов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящих Правил;

- обеспечение при входе проверки действительности предъявленного посетителем QR-кода или одного из документов, указанных в подпунктах 4 - 7 пункта 2.9 настоящих Правил;".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 11 ноября 2021 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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