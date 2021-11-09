На онлайн-платформе "Орфея" пройдет трансляция концерта Евы Геворгян

Ей всего 17 лет, а она уже выступала на одной сцене с Владимиром Спиваковым и Валерием Гергиевым, играла в Альберт-холле в Лондоне, стала стипендиаткой Фонда Дениса Мацуева, завоевала более 50 всевозможных наград и призов и стала единственной в мире обладательницей титула Young Yamaha Artist.

Ева родилась в Москве, она учится в Центральной музыкальной школе при московской консерватории. Ученица Наталии Труль, открытие года премии International Classic Music Awards.

Первое выступление юной пианистки с оркестром прошло в 2014-м году. Музыкой она занимается с пяти лет, играет по восемь часов день. С двух лет Ева увлекалась танцами, но музыка победила. Мама, преподаватель музыки, в три года подарила девочке скрипку. Ей было шесть, когда она взяла второе место на международном детском фортепианном конкурсе "Амадеус" в Чехии. Зато на международном конкурсе пианистов имени Шопена для детей и молодежи в Польше ей по праву было отдано первое место.

Пианистка исполнит для зрителей медиаплатформы Orpheus.ru произведения Шопена и Скрябина. Начало прямой трансляции 20.00. Посмотреть трансляцию можно здесь.