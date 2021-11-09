Нарушитель Правил дорожного движения преимуществ не имеет

Нарушитель Правил дорожного движения теряет преимущество на дороге. Это в очередной раз подтвердил Верховный суд, рассматривая странное дело, в котором инспектор ГИБДД сделал виновниками аварии обоих ее участников. Причем судьи нижестоящих судов почему-то на этот момент и вовсе не обратили внимания.

Итак, дело произошло в городе Сочи темной ночью. Водитель Троян поворачивал налево, чтобы въехать на прилегающую территорию. Проще говоря, во двор. Однако не тут-то было. В это время по встречной полосе его обгоняла другая машина под управлением Новиковой. И они встретились.

Что происходило на месте ДТП и как его оформляли сотрудники ГИБДД, мы не знаем. Зато известно, что Трояна привлекли к ответственности за то, что он не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество. Ему вменили нарушение требования правил не препятствовать обгону. Напомнили, что включенные указатели поворота не дают преимущества в движении. И поэтому оштрафовали на 500 рублей.

Странно в этой истории то, что нижестоящие судебные инстанции по непонятной причине даже не посмотрели, что делал второй водитель. Но это сделали только в Верховном суде. И там вдруг выяснилось, что гражданка Новикова двигалась по встречной полосе в нарушение Правил дорожного движения. Сотрудник ГИБДД оформил в ее отношении протокол именно за то, что она двигалась по встречной полосе там, где это запрещено. А за такое нарушение грозит либо штраф 5 тысяч, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. То есть инспектор оформил нарушение правил как одним, так и другим водителем, не разбираясь в том, что послужило причиной ДТП. Это проигнорировали и другие суды.

А вот Верховный суд напомнил, что, согласно постановлению Пленума ВС, водитель, едущий с нарушением Правил дорожного движения по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо выехавший на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения.

И у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.

Инспектор ГИБДД сделал виновниками аварии обоих ее участников. Причем судьи нижестоящих судов почему-то на это вовсе не обратили внимания

Да, в этом перечне нет движения по встречной полосе, когда это запрещено. Но ведь это тоже нарушение правил, а значит, такой нарушитель также не имеет никаких преимуществ. Поэтому у Трояна не возникало обязанности уступать дорогу тому, кто летел по встречке в нарушение правил.

А так как эту сторону вопроса суды нижестоящих инстанций вообще не изучали, ВС направил дело на новое рассмотрение в районный суд, указав, что постановление Пленума при рассмотрении подобных дел все-таки надо учитывать.

Почти наверняка районный суд примет решение в пользу Трояна и прекратит административное дело в отношении него. Но на процесс ушло два года и он еще не закончился. При этом неверное установление виновника ДТП приводит еще и к тому, что такому водителю приходится оплачивать ущерб, в котором он не виноват. Да, платит страховщик. Но потом он поднимает стоимость страховки за аварию, в которой его клиент не виноват, в разы.

Как видно из этого дела, проблема была в том, что инспектор в ДТП обвинил обоих водителей, не вдаваясь в подробности, кто кому должен был уступать дорогу, а у кого такой обязанности не возникало. Напомним, что ранее предлагалось ввести персональную материальную ответственность чиновников за незаконное наказание граждан. Возможно, такое решение заставило бы их вникать в обстоятельства происшествия, разгрузило бы суды, а также освободило бы граждан от непомерных, хотя и временных денежных затрат на доказательство своей невиновности.