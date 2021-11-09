НАСА сообщило о приближении к Земле астероида 4660 Nereus

Астероид 4660 Nereus летит к Земле и приблизится к ней 11 декабря. По данным НАСА, в этот день небесное тело окажется на расстоянии около 3,9 миллиона километров от нашей планеты.

Размер астероида - 330 метров. Для сравнения: высота Эйфелевой башни в Париже достигает 300 метров, пишет РИА Новости. НАСА классифицирует 4660 Nereus как "потенциально опасный".

По данным специалистов, в следующий раз этот астероид подлетит так близко к Земле только в 2112 году. Предполагается, что минимальное расстояние между 4660 Nereus и нашей планетой будет около 2,6 миллиона километров.

Ранее сообщалось, что НАСА отправило исследовательский корабль "Люси" к поясу астероидов. Ученые надеются найти на них новые данные о происхождении Солнечной системы. В течение нескольких лет зонд изучит две группы астероидов, вращающихся по околосолнечной орбите синхронно с Юпитером. "Люси" приблизится к семи из них в период с августа 2027-го по март 2033 года. Кроме того, в апреле 2025 года аппарат посетит астероид Дональд Йохансон.