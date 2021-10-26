NASA запустило исследовательский корабль к поясу астероидов

Исследовательский корабль "Люси" отправился в дальний путь к поясу астероидов. Ученые надеются найти на них новые данные о происхождении Солнечной системы.

В течение нескольких лет зонд изучит две группы астероидов, вращающихся по околосолнечной орбите синхронно с Юпитером. Ученые предполагают, что это обломки вещества, из которого четыре миллиарда лет назад формировались планеты, и называют их "ископаемыми останками" Солнечной системы. Свое имя корабль получил не случайно. Люси - имя доисторической женщины, чей скелет откопали в Эфиопии в 1974 году. Она жила примерно 3,2 миллиона лет назад и является древнейшим известным науке представителем вида Homo sapiens. Находка расширила представления антропологов о возникновении рода человеческого. Такого же результата ждут теперь астрономы и планетологи.

Астероиды, к которым направляется аппарат, называют троянами, потому что первые тела такого типа, обнаруженные в окрестностях Юпитера в 1906 году, получили имена героев гомеровской "Илиады".

"Люси" приблизится к семи из них в период с августа 2027-го по март 2033 года. Кроме того, в апреле 2025 года аппарат посетит астероид Дональд Йохансон, находящийся ближе к Земле и не относящийся к троянам. Самые крупные из астероидов имеют диаметр по 100 км, самый миниатюрный 4 км.

- Эта экспедиция - проверка теоретической модели происхождения Солнечной системы, согласно которой в ней на раннем этапе произошло перераспределение вещества, - заявила доктор Карли Хоуэтт. - Предполагается, что троянские астероиды образовались в Поясе Койпера за орбитой Нептуна, а затем в какой-то момент были втянуты внутрь Солнечной системы. "Люси" определит форму, структуру, характер поверхности, состав вещества и температуру астероидов.

Кораблю предстоит преодолеть 6 миллиардов километров. Но такие дальние полеты уже не удивляют. А вот сама "технология" этого полета впечатляет. Достаточно сказать, что перемещать зонд в пространстве будут не двигатели, а гравитация планет и Солнца. Специалисты рассчитали, что если корабль, посетив первую группу астероидов, в октябре 2022 года вернется к Земле и облетит ее, он сможет вернуться ко второй группе, используя так называемый "эффект пращи".

Корабль преодолеет шесть миллиардов километров

- Траектория позволяет описывать петли сквозь скопления астероидов, получая дополнительное ускорение, - говорит Корали Адам, обеспечивающей навигационную поддержку полета.

На "Люси" используются модернизированные приборы и системы, которые были установлены на зонде НАСА New Horizons, который в первый и пока единственный раз в 2015 году облетел Плутон. Главное отличие между двумя аппаратами - источник энергии. New Horizons питался от ядерной батареи, а "Люси" от солнечных панелей, расположенных на "крыльях" размахом 7,3 метра. Стоимость миссии почти 1 миллиард долларов. Отметим, что изучение астероидов переживает настоящий бум. Американский аппарат "Осирис-РЕкс" сейчас летит к Земле, взяв пробы с поверхности объекта Бенну. В 2022 году планируется запустить зонд "Психея" к железному астероиду, также носящему это имя. Японский корабль "Хаябаси-2" доставил вещество с астероида Рюгу.