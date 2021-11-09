Названы самые популярные направления для отдыха в ноябрьские выходные

Новости

Почему участники реновации продают свои новые квартиры 17:32
Самое глубокое землетрясение произошло на глубине 751 км 17:30
ГИБДД зафиксировала рост числа ДТП с машинами каршеринга 17:27
Лукашенко назвал спокойной ситуацию с мигрантами 17:24
Daily Express: Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" 16:59
Путин обсудит влияние энергокризиса на экономику России 16:46
Диетолог раскрыла правду об интервальном голодании 16:42
Путин назначил новых послов в Катаре и Омане 16:38
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР 16:34
В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста 16:32
Инфекционист Минздрава: Скоро станут доступны несколько препаратов от COVID-19 16:29
С курьерами в Швейцарии впервые заключат трудовые договоры 16:05
В новом сезоне шоу "Две звезды" знаменитости споют вместе со своими детьми 16:03
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами 15:57
Дарья Мороз вернулась в труппу МХТ им. Чехова 15:39
Минпромторг предложил увеличить утильсбор на импортные электромобили 15:32
Мишустин заявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом 15:25
Юбилей Анны Нетребко отметят в Минске 15:22
ФТС и ФСБ закрыли подпольный табачный цех с оборотом в 300 млн рублей 14:59
Систему ЕГЭ сделают независимой от Microsoft 14:57
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ 14:52
В батареях отопления столичных квартир повышена температура 14:50
В России продлили механизм поддержки строительной отрасли 14:32
Семашко сообщил о рекордных показателях товарооборота в Союзном государстве 14:30
Гватемала выдаст США детей экс-президента Панамы Мартинелли 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 16:43
Рубрика: Экономика

Названы самые популярные направления для отдыха в ноябрьские выходные

Текст: Евгения Думанская
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

В период нерабочих дней россияне чаще всего отдыхали в России, а больше всего билетов купили на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказали в сервисе поездок и путешествий "Туту.ру".

Фото: Ирина Белова/РГ
Сочи за длинные выходные посетили 136 тысяч туристов

С 30 октября по 7 ноября 86% путешественников отправились отдыхать в пределах страны. Самым популярным стало направление Москва-Санкт-Петербург со средним чеком в 4,7 тысячи рублей за перелет в обе стороны. Это самый низкий чек из топ-100 самых популярных маршрутов во время выходных. Также популярностью пользовались рейсы из Москвы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Псков и Нижний Новгород.

В поездки за границу отправились 14% путешественников. Самыми популярными стали страны ближнего зарубежья, пишет "Прайм" со ссылкой на исследование. Чаще всего россияне покупали билеты в Узбекистан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Молдавию, Азербайджан и Казахстан. Чуть реже туристы отправлялись в Турцию, Египет или Кипр.

Россия с 9 ноября возобновляет чартерные рейсы в Египет, а также прямое авиасообщение с девятью странами, среди которых и Таиланд. Ожидается, что в новых условиях цены на туры изменятся.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Приволжье ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Симферополь ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону СЗФО Псковская область Псков ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Отдых и туризм в России Развитие туризма в России

Главное сегодня

С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ
Минобороны: Военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР
Лавров: Кризис на белорусско-польской границе надо решать по нормам права
Попова: Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры