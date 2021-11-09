Названы самые популярные направления для отдыха в ноябрьские выходные

В период нерабочих дней россияне чаще всего отдыхали в России, а больше всего билетов купили на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказали в сервисе поездок и путешествий "Туту.ру".

С 30 октября по 7 ноября 86% путешественников отправились отдыхать в пределах страны. Самым популярным стало направление Москва-Санкт-Петербург со средним чеком в 4,7 тысячи рублей за перелет в обе стороны. Это самый низкий чек из топ-100 самых популярных маршрутов во время выходных. Также популярностью пользовались рейсы из Москвы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Псков и Нижний Новгород.

В поездки за границу отправились 14% путешественников. Самыми популярными стали страны ближнего зарубежья, пишет "Прайм" со ссылкой на исследование. Чаще всего россияне покупали билеты в Узбекистан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Молдавию, Азербайджан и Казахстан. Чуть реже туристы отправлялись в Турцию, Египет или Кипр.

Россия с 9 ноября возобновляет чартерные рейсы в Египет, а также прямое авиасообщение с девятью странами, среди которых и Таиланд. Ожидается, что в новых условиях цены на туры изменятся.