Названы самые продаваемые автомобили в России в октябре

Ассоциация европейского бизнес опубликовала статистику продаж новых легковых автомобилей в России по итогам октября 2021 года. Главным событием можно считать возвращение в топ-10 Lada Granta, которая в сентябре оказалась лишь на шестом месте.

Лидирует по объёмам продаж по-прежнему Lada Vesta: модель купили 10 261 клиента (- 1592 экз. по сравнению с октябрём 2020 года).

Второе место благодаря частично восстановленному темпу выпуска автомобилей на АвтоВАЗе в Тольятти смогла отвоевать Lada Granta, которую выбрали 7273 человека (- 5483 экз.). Третья строчка - Kia Rio с результатом 6983 автомобиля (- 2268 экз.). На четвёртой позиции - Hyundai Solaris и его 5323 покупателя (+ 52 экз.).

Пятое место занял Hyundai Creta, возглавляющий таким образом топ-10 самых популярных у россиян автомобилей сегмента SUV: результат модели - 5088 авто (- 1600 экз.).

Шестым по количеству купленных единиц стал ещё один кроссовер - Toyota RAV4, который выбрали 3540 россиян (- 136 экз.). За ним следует универсал Lada Largus: 3349 автомобилей (- 394 экз.).

Skoda Rapid, занимавший в сентябре пятое место, опустился на восьмую строчку рейтинга: 3078 авто (- 242 экз.).

Renault Duster стал выбором 2924 человек (- 340 экз.), десятое место - Toyota Camry, одна из немногих моделей, увеличивших результаты: 2860 машин было продано в октябре, что на 425 авто больше, чем годом ранее.