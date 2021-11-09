Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам

В России 86% в энергобалансе приходится на солнечную, ветряную, атомную и гидроэнергетику, а также природный газ. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей в Глазго.

"Возобновляемые источники увеличивают свою долю в энергетических балансах стран мира. При том, что 86% нашей генерации приходится на солнечную, ветряную, атомную и гидроэнергетику, а также природный газ", - заявил Оверчук, добавив, что Россия представляет собой пример одного из самых низкоэмиссионных балансов в мире.

Вице-премьер подчеркнул, что наша страна намерена сохранить лидерские позиции за счет внедрения "голубого" и "зеленого" водорода и использования водородного топлива в отраслях экономики.

Конференция COP26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Ранее сообщалось, что эксперты ждут от нее двух значимых для всей мировой экономики решений. Первое - о будущем угольной генерации в развитых странах и мерах поддержки для ограничения выработки электричества на угле в развивающихся странах. Второе - создание глобальной общемировой системы торговли углеродными единицами и учета способности экосистем разных стран поглощать вредные выбросы.