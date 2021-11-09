Оверчук: Россия может достичь углеродной нейтральности до 2060 года

Россия может достичь углеродной нейтральности раньше 2060 года, если позволят новые научные технологии и финансы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе конференции ООН по климату в Глазго.

"Говоря об обещании достичь углеродной нейтральности к 2060 году, это не значит, что Россия не сможет достигнуть этой цели раньше данного срока. Успех зависит от доступности новых технологий и средств, чтобы финансировать этот переход" - сказал Оверчук, чьи слова передает "Интерфакс".

Ранее Минэкономразвития сообщило, что утвержденная правительством стратегия социально-экономического развития России с низким выбросом парниковых газов позволит нашей стране достичь углеродной нейтральности к 2060 году при росте экономики на 3% в год. План мероприятий по реализации стратегии министерство обещает представить будущей весной. Предполагается, что в него войдут меры поддержки низкоуглеродных технологий. Также инициативы затронут внедрение вторичных материальных ресурсов, изменится налоговое, таможенное и бюджетное регулирование.