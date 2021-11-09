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09.11.2021 20:25
Рубрика: Общество

Оверчук: Россия может достичь углеродной нейтральности до 2060 года

Текст: Нина Егоршева
Россия может достичь углеродной нейтральности раньше 2060 года, если позволят новые научные технологии и финансы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе конференции ООН по климату в Глазго.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Говоря об обещании достичь углеродной нейтральности к 2060 году, это не значит, что Россия не сможет достигнуть этой цели раньше данного срока. Успех зависит от доступности новых технологий и средств, чтобы финансировать этот переход" - сказал Оверчук, чьи слова передает "Интерфакс".

В Кремле оценили переход России на низкоуглеродные способы генерации

Ранее Минэкономразвития сообщило, что утвержденная правительством стратегия социально-экономического развития России с низким выбросом парниковых газов позволит нашей стране достичь углеродной нейтральности к 2060 году при росте экономики на 3% в год. План мероприятий по реализации стратегии министерство обещает представить будущей весной. Предполагается, что в него войдут меры поддержки низкоуглеродных технологий. Также инициативы затронут внедрение вторичных материальных ресурсов, изменится налоговое, таможенное и бюджетное регулирование.

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