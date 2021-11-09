"Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная - это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение", - сказал Песков. "В данной ситуации самое главное, все-таки, жизнь и здоровье большого количества людей, которые скопились у границы. Они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, требуют убежища в Польше, многие открыто об этом говорят", - заметил он.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим", - заверил пресс-секретарь президента. "Мы видим, что очень ответственно работают белорусские специалисты. Мы надеемся, что это никоим образом не примет форму, в которой будет угрозой для нашей безопасности", - также сказал он.

Москва и Минск находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб, обмен информацией идет, добавил представитель Кремля.