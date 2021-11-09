Погранкомитет Беларуси: Польша стянула к границе боевую технику

Погранкомитет Беларуси 9 ноября заявил, что напротив лагеря мигрантов на белорусско-польской границе польские военные выставили цепь военнослужащих и стянули боевую технику.

Как говорится в Telegram-канале белорусской погранслужбы, "в настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе боевая. К линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, стремящимся подать прошения о предоставлении статуса беженца на территории ЕС".

В свою очередь, польская сторона заявила о росте числа белорусских военных в районе скопления мигрантов. Об этом заявила 9 ноября на брифинге пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович. По ее словам, вблизи погранперехода в Кузнице в стихийно созданном лагере находятся около 800 мигрантов. Всего же рядом с белорусско-польской границей, по ее подсчетам, присутствуют 3-4 тысячи желающих прорваться на территорию ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 9 ноября, что Кремль внимательно следит за ситуацией на белорусско-польской границе и расценивает ее как тревожную.