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Рубрика: Власть

Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва готова к переговорам в "нормандском формате", но нужно заранее подготовить совместный документ. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По его словам, о готовности России к встрече министров и саммиту президент Владимир Путин говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. "Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема", - отметил Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что дата встречи глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) не определена. И этот вопрос не будет обсуждаться, пока не станет понятно, насколько содержательной будет такая встреча, в чем будет выражаться ее результат, ведь он должен опираться на выполнение украинской стороной предыдущих договоренностей. Министр напомнил также, что в конце октября российская сторона направила партнерам по нормандскому формату проект итогового документа возможной министерской встречи. Теперь Москва ждет реакции со стороны партнеров.

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