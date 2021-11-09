Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"

Москва готова к переговорам в "нормандском формате", но нужно заранее подготовить совместный документ. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, о готовности России к встрече министров и саммиту президент Владимир Путин говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. "Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема", - отметил Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что дата встречи глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) не определена. И этот вопрос не будет обсуждаться, пока не станет понятно, насколько содержательной будет такая встреча, в чем будет выражаться ее результат, ведь он должен опираться на выполнение украинской стороной предыдущих договоренностей. Министр напомнил также, что в конце октября российская сторона направила партнерам по нормандскому формату проект итогового документа возможной министерской встречи. Теперь Москва ждет реакции со стороны партнеров.