Проект закона о региональной власти прошел первое чтение

Новости

С курьерами в Швейцарии впервые заключат трудовые договоры 16:05
В новом сезоне шоу "Две звезды" знаменитости споют вместе со своими детьми 16:03
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами 15:57
Дарья Мороз вернулась в труппу МХТ им. Чехова 15:39
Минпромторг предложил увеличить утильсбор на импортные электромобили 15:32
Мишустин заявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом 15:25
Юбилей Анны Нетребко отметят в Минске 15:22
ФТС и ФСБ закрыли подпольный табачный цех с оборотом в 300 млн рублей 14:59
Систему ЕГЭ сделают независимой от Microsoft 14:57
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ 14:52
В батареях отопления столичных квартир повышена температура 14:50
В России продлили механизм поддержки строительной отрасли 14:32
Семашко сообщил о рекордных показателях товарооборота в Союзном государстве 14:30
Гватемала выдаст США детей экс-президента Панамы Мартинелли 14:12
ЕС приостанавливает упрощенный визовый режим с Беларусью 14:01
Минсельхоз резко повысил экспортную пошлину на подсолнечное масло 13:58
Песков: РФ и США сходятся во мнении, что киберпреступность недопустима 13:51
Пять немецких футболистов отправлены на карантин перед играми отбора ЧМ 13:48
Лавров: Кризис на белорусско-польской границе надо решать по нормам права 13:40
В Москве 84-летняя женщина умерла в фитнес-клубе 13:30
Песков переадресовал в штаб вопросы QR-кодов на транспорте 13:29
Песков объяснил ситуацию с доставкой товаров на Дальнем Востоке 13:28
Погранкомитет Беларуси: Польша стянула к границе боевую технику 13:27
Песков заявил о важности трехстороннего заявления по Карабаху 13:19
Захарова посоветовала Порошенко "молчать и молиться" 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 14:43
Рубрика: Власть

Проект закона о региональной власти прошел первое чтение

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении проект нового базового закона об организации власти в российских регионах. После его вступления в силу заксобрания смогут решать, давать ли главе региона право оставаться на посту более двух сроков подряд, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ был подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти. Новый закон планируется окончательно принять уже в декабре, а его ключевые положения ввести в действие с 1 июня 2022 года.

Фото: iStock
В Госдуме настаивают на проработке идеи о геномной регистрации всех граждан РФ

Как напомнил спикер Госдумы, ранее для реализации новых конституционных положений были одобрены законы о правительстве и о Госсовете. "Теперь на очереди - принятие норм, касающихся деятельности законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - отметил спикер.

По его оценке, результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти.

Споры в Госдуме вызвала норма о губернаторских сроках. "Мы не будем поддерживать законопроект, невзирая на то, что коммунисты - государственники", - заявил депутат от КПРФ Юрий Синельщиков. Фракцию, по его словам, не устраивает, что "могут обнуляться губернаторские сроки".

Как подчеркнул Вячеслав Володин, законодательные собрания регионов смогут принимать решения, исходя из местной специфики. Это в том числе касается и пребывания губернатора на посту.

"Считают они два строка - пускай будет два, три - три, убирают они эту норму - пускай уберут. Мы какие-то права должны дать нашим коллегам в региональных парламентах", - заявил спикер. Он также обратил внимание на мировую практику, которая свидетельствует в пользу отмены таких ограничений на уровне страны.

Региональные органы власти, уверен председатель ГД, должны получить больше свобод и возможностей в тех вопросах, которые не посягают на суверенитет страны.

В проекте есть и ряд положений, которые носят обязательный характер. В частности, регионы должны будут создать контрольно-счетные органы, которые должны будут заниматься проверкой региональных бюджетов и внебюджетных фондов. "Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ. Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля", - считает Вячеслав Володин.

Кроме того, региональные органы прокуратуры в обязательном порядке получат право законодательной инициативы. По словам Володина, прокуратура, исполняя контрольно-надзорные полномочия, видит несовершенство законодательной базы, ее слабые стороны.

По оценке главы комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, важный момент в законопроекте - положение о том, что глава субъекта Федерации формирует правительство. Совместно они отвечают за социально-экономическую ситуацию в конкретном регионе, подчеркнул депутат, который выступил автором проекта вместе с сенатором Андреем Клишасом.

Фото: БЕЛТА
Володин: Парламентарии займутся обеспечением решений президентов РФ и Беларуси

Также законопроект устанавливает, в каких случаях губернатор может быть отрешен от должности. Президент сможет принять такое решение в связи с утратой доверия к главе региона. Кроме того, он будет вправе применять к губернатору иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.

Это далеко не все готовящиеся изменения. В целом законопроектом убираются устаревшие положения и предлагается более понятная структура не только для должностных лиц, но и для граждан, считает Павел Крашенинников.

Немало замечаний по проекту было не только у КПРФ, но и у "эссеров", ЛДПР и "Новых людей", которые говорили о необходимости доработки. Она обязательно будет, заявил Вячеслав Володин. Наверняка поправок ко второму чтению будет немало, предположил он, подводя итоги дискуссии. Однако совершенно очевидно, что такой закон крайне необходим, уверен он. "Правильно сделали законодатели - предоставили определенные возможности региональным парламентам, расширив их, - отметил Володин. - А с другой стороны, ключевые вопросы замкнули на центр федеральный, при этом описали в том числе взаимодействие между центром и субъектами".

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ
Минобороны: Военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море
"Газпром" начал закачку газа в европейские подземные хранилища
Лавров: Кризис на белорусско-польской границе надо решать по нормам права
Песков объяснил ситуацию с доставкой товаров на Дальнем Востоке
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства