Проект закона о региональной власти прошел первое чтение

Документ был подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти. Новый закон планируется окончательно принять уже в декабре, а его ключевые положения ввести в действие с 1 июня 2022 года.

Как напомнил спикер Госдумы, ранее для реализации новых конституционных положений были одобрены законы о правительстве и о Госсовете. "Теперь на очереди - принятие норм, касающихся деятельности законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - отметил спикер.

По его оценке, результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти.

Споры в Госдуме вызвала норма о губернаторских сроках. "Мы не будем поддерживать законопроект, невзирая на то, что коммунисты - государственники", - заявил депутат от КПРФ Юрий Синельщиков. Фракцию, по его словам, не устраивает, что "могут обнуляться губернаторские сроки".

Как подчеркнул Вячеслав Володин, законодательные собрания регионов смогут принимать решения, исходя из местной специфики. Это в том числе касается и пребывания губернатора на посту.

"Считают они два строка - пускай будет два, три - три, убирают они эту норму - пускай уберут. Мы какие-то права должны дать нашим коллегам в региональных парламентах", - заявил спикер. Он также обратил внимание на мировую практику, которая свидетельствует в пользу отмены таких ограничений на уровне страны.

Региональные органы власти, уверен председатель ГД, должны получить больше свобод и возможностей в тех вопросах, которые не посягают на суверенитет страны.

В проекте есть и ряд положений, которые носят обязательный характер. В частности, регионы должны будут создать контрольно-счетные органы, которые должны будут заниматься проверкой региональных бюджетов и внебюджетных фондов. "Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ. Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля", - считает Вячеслав Володин.

Кроме того, региональные органы прокуратуры в обязательном порядке получат право законодательной инициативы. По словам Володина, прокуратура, исполняя контрольно-надзорные полномочия, видит несовершенство законодательной базы, ее слабые стороны.

По оценке главы комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, важный момент в законопроекте - положение о том, что глава субъекта Федерации формирует правительство. Совместно они отвечают за социально-экономическую ситуацию в конкретном регионе, подчеркнул депутат, который выступил автором проекта вместе с сенатором Андреем Клишасом.

Также законопроект устанавливает, в каких случаях губернатор может быть отрешен от должности. Президент сможет принять такое решение в связи с утратой доверия к главе региона. Кроме того, он будет вправе применять к губернатору иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.

Это далеко не все готовящиеся изменения. В целом законопроектом убираются устаревшие положения и предлагается более понятная структура не только для должностных лиц, но и для граждан, считает Павел Крашенинников.

Немало замечаний по проекту было не только у КПРФ, но и у "эссеров", ЛДПР и "Новых людей", которые говорили о необходимости доработки. Она обязательно будет, заявил Вячеслав Володин. Наверняка поправок ко второму чтению будет немало, предположил он, подводя итоги дискуссии. Однако совершенно очевидно, что такой закон крайне необходим, уверен он. "Правильно сделали законодатели - предоставили определенные возможности региональным парламентам, расширив их, - отметил Володин. - А с другой стороны, ключевые вопросы замкнули на центр федеральный, при этом описали в том числе взаимодействие между центром и субъектами".