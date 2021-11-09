Путин обсудил с Совбезом итоги нерабочих дней и охрану границ

Президент провел в формате видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и обсудил меры по борьбе с коронавирусом, а также обеспечение безопасности, в частности, на границе.

Помимо постоянных участников, на совещание пригласили вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главу Роспотребнадзора Анну Попову и мэра Москвы Сергея Собянина. На повестке - динамика заболеваемости ковидом и действия по ее снижению. Владимир Путин попросил доложить, "как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели, - это выходные дни, которые только что закончились, - и что предполагается сделать в ближайшее время".

Также на совещании обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности России - как сказал президент, "в различных сферах и средах". "Мы с вами занимаемся этим в каждодневном режиме, и сегодня с утра со многими все эти темы обсуждали", - заметил он. В частности, речь шла о реализации Основ государственной пограничной политики. "Хочу сразу сказать, что здесь очень многое сделано за прошедшие годы, поговорим сейчас об этом", - предложил Путин.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В числе приглашенных, помимо Голиковой, Мурашко, Поповой и Собянина, также были вице-премьер Юрий Борисов и министр транспорта Виталий Савельев.