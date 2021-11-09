Опыт Калининской АЭС будет применен в Республике Татарстан

Новости

Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения 11:29
Лекарство от коронавируса "МИР-19" завершает вторую фазу испытаний 11:18
В Приморье рассказали, что находится на борту севшего на мель судна 11:03
Российский продюсер Сергей Сельянов получит престижную международную награду 10:57
Литва одобрила введение режима ЧП на границе с Беларусью 10:46
В Минэнерго подтвердили соглашение России и Беларуси о ценах на газ 10:44
ФНС обновила сервис для регистрации бизнеса 10:44
Исследование: Большинство россиян не знает, как защититься от мошенников 10:28
Под Петербургом задержали подозреваемого в наезде на бойца Росгвардии 10:27
В Москве взяли под стражу мужчину за мошенничество под видом правоохранителя 10:24
Прототип истребителя Су-75 Checkmate доставили в ОАЭ 10:20
Депутат Леонов предложил протестировать россиян на антитела к COVID 10:14
Россияне смогут въехать в Грецию с бумажным сертификатом о прививке от COVID-19 10:09
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ 10:06
В Петербурге сотрудник СОБР погиб при задержании телефонных аферистов 10:02
Российский робот "Маркер" может ехать без заправки до 60 часов 09:58
В Приморье эвакуировали всех моряков с севшего на мель судна 09:57
Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ 09:56
Часть налога на добычу полезных ископаемых предложили отдавать детям 09:54
Первый полет модернизированного Ка-226Т сняли на видео 09:54
В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба 09:47
Испытана морская версия высокоточного беспилотника КУБ-БЛА 09:37
Синоптики предупредили о наступлении "предзимья" 09:33
Суд оштрафовал ХК "Салават Юлаев" за нарушение антиковидных мер 09:15
Под Воронежем завели дело о ДТП с пятью погибшими 09:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 11:19

Опыт Калининской АЭС будет применен в Республике Татарстан

Опыт Калининской АЭС, накопленный в ходе строительства и эксплуатации Центра обработки и хранения данных (ЦОД) "Калининский", стал главной темой визита в Удомлю (Тверская область) сотрудников компании "Атомдата-Иннополис", которая занимается реализацией и развитием проекта строительства ЦОД "Иннополис" в Республике Татарстан.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Программа визита включала ознакомительный обход площадки ЦОДа, осмотр технологических помещений и инженерных систем. В ходе рабочей встречи со специалистами Калининской АЭС гости уделили особое внимание этапам строительства, наладки и эксплуатации высокотехнологичного объекта.

Фото: Калининская АЭС
Специалисты строящейся АЭС "Аккую" изучили опыт Калининской АЭС

"Мы рады поделиться своим опытом. Накопленные нами решения помогут коллегам выстроить свою работу более эффективно и избежать возможных проблем", - сказал руководитель Центра обработки и хранения данных "Калининский" Александр Иванов. Он отметил, что помимо консультирования, специалисты КлнАЭС оказывают помощь в выборе технических решений и рассмотрении проектной документации.

Первая очередь ЦОД "Иннополис" планируется к сдаче уже во втором квартале 2023 года и составит до 1000 стоек ИТ-оборудования с возможностью последующего расширения до 2000 стоек общей мощностью 16 МВт. Таким образом, проектируемый ЦОД может стать крупнейшим дата-центром Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Новый ЦОД предоставит заказчикам как в Республике Татарстан, так и за ее пределами надежную ИТ-инфраструктуру, построенную с учетом опыта Росэнергоатома в области энергетической, физической и информационной безопасности.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

Главное сегодня

Минюст признал экстремистским советский документальный фильм 1973 года
Литва одобрила введение режима ЧП на границе с Беларусью
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
В Бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2"