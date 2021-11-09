Опыт Калининской АЭС будет применен в Республике Татарстан

Опыт Калининской АЭС, накопленный в ходе строительства и эксплуатации Центра обработки и хранения данных (ЦОД) "Калининский", стал главной темой визита в Удомлю (Тверская область) сотрудников компании "Атомдата-Иннополис", которая занимается реализацией и развитием проекта строительства ЦОД "Иннополис" в Республике Татарстан.

Программа визита включала ознакомительный обход площадки ЦОДа, осмотр технологических помещений и инженерных систем. В ходе рабочей встречи со специалистами Калининской АЭС гости уделили особое внимание этапам строительства, наладки и эксплуатации высокотехнологичного объекта.

"Мы рады поделиться своим опытом. Накопленные нами решения помогут коллегам выстроить свою работу более эффективно и избежать возможных проблем", - сказал руководитель Центра обработки и хранения данных "Калининский" Александр Иванов. Он отметил, что помимо консультирования, специалисты КлнАЭС оказывают помощь в выборе технических решений и рассмотрении проектной документации.

Первая очередь ЦОД "Иннополис" планируется к сдаче уже во втором квартале 2023 года и составит до 1000 стоек ИТ-оборудования с возможностью последующего расширения до 2000 стоек общей мощностью 16 МВт. Таким образом, проектируемый ЦОД может стать крупнейшим дата-центром Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Новый ЦОД предоставит заказчикам как в Республике Татарстан, так и за ее пределами надежную ИТ-инфраструктуру, построенную с учетом опыта Росэнергоатома в области энергетической, физической и информационной безопасности.