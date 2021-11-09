Почему МКАД остается самой аварийной дорогой Москвы

Под колесами авто на МКАД в начале ноября погибли уже два пешехода. Впрочем, статус этот формальный - пешеходами оказывались водители, которые выходили осмотреть авто, заметив неисправности. В ночь на 3 ноября, как сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД, в остановившуюся на 60 километре Toyota влетел автомобиль каршеринга. Погиб 62-летний "водитель-пешеход", дети-пассажиры Toyota получили травмы. Три дня спустя Mercedes врезался в стоявшую на "аварийке" Skoda на 74 километре кольца. Погиб находившийся на дороге водитель. А 7 ноября таксист не справился с управлением и врезался в ограждение на съезде на Ярославское шоссе. В больницу попал и сам шофер, и его пассажиры - женщина с ребенком. Недавно в больнице сообщили о смерти 7-летнего мальчика.

Есть и другие сценарии и обстоятельства аварий на МКАД. Поэтому власти Москвы намерены пересмотреть действующую инфраструктуру, чтобы сделать движение по кольцу безопаснее. Для этого, как сообщается в документации тендера на портале "Госзакупки", подрядчики создадут новую концепцию дизайна и навигации на магистрали. Сейчас с этим связаны главные риски для автомобилистов.

Несмотря на то, что в последние четыре года общая аварийность на МКАД сократилась примерно на 20 процентов, кольцевая по-прежнему остается самой аварийной дорогой в городе. Только за последний год, как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, здесь произошло 748 ДТП с пострадавшими. Это в 2,5 раза больше, чем на Калужском шоссе и ТТК вместе взятых. Безусловно, это не повод для эпитетов типа "трасса жути" по отношению к МКАД, считает директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин: ведь мы ведем речь о "голых" безотносительных цифрах. Если бы в расчет брались еще и интенсивность движения и другие показатели, результат мог бы быть другим, уверен ученый. Тем не менее факт остается фактом: каждое 12-е ДТП с пострадавшими в Москве происходит на МКАД, и надо что-то с этим делать.

Самое жуткое в этой ситуации, что около 16 процентов раненых на кольце - пешеходы, гласит опубликованная статистика столичной ГИБДД. Пешеходы - это не те, кто перебегает МКАД, таких почти что нет, - а люди, выходящие из машин после поломки или мелкой аварии. Или еще круче - иногда на МКАД "где-нибудь здесь" останавливаются такси, и тогда риск аварий возрастает многократно. Статистика показывает, что одна из самых частых причин аварий на кольце - наезд на препятствия. Одно из таких ДТП 16 октября произошло прямо на глазах сотрудников "Дорожного патруля", рассказал в Facebook начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. На 37 километре МКАД водитель "ВАЗ" решил обогнать поток справа и врезался в ограждение. Легковушку обросило на иномарку: пострадали два человека.

Часть проблем удалось снять после запрета на въезд транзитных фур на кольцо. Однако этого все равно мало: в дептрансе констатировали, что МКАД остается не только самой аварийной, но и самой смертоносной дорогой в городе.

"Чтобы сделать движение там безопаснее, мы разработали программу мероприятий и начнем осуществлять ее уже в этом году, - сказал в Telegram-канале дептранса заммэра Максим Ликсутов. - Например, мы планируем полностью покрыть территорию МКАД камерами видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы еще оперативнее реагировать на любые внештатные ситуации". Также вице-мэр отметил, что будет усилен контроль за проведением ремонтных работ на кольце, чтобы они проводились с учетом всех норм безопасности.

"Кроме того, на МКАД появится дополнительное освещение, новые системы навигации, аварийные карманы", - добавил руководитель транспортного комплекса столицы.

Как раз навигация и сопутствующая инфраструктура - задача победителей недавнего тендера городских властей. Согласно техническому заданию, с которым ознакомилась "РГ", особое внимание нужно будет уделить развязкам. Серьезным риском на МКАД сейчас остаются резкие перестроения: водители просто вовремя не видят некоторые съезды, и берут правее, наперерез основному потоку. Потенциально это приводит к аварийным ситуациям. Более того, предстоит изучить, на какие навигационные знаки водители сейчас в принципе реагируют: ведь многие едут исключительно по навигатору. На первом этапе подрядчики проанализируют ситуацию на оживленной развязке в районе Бесединского шоссе и представят ЦОДД новую концепцию.