В шиномонтажах Москвы отмечен высокий спрос на смену резины

С начала недели в шиномонтажах Москвы - аншлаг. В городе ударили первые морозы, и те, кто не успел переобуться, уже оборвали телефоны даже самых мелких СТО. Ведь в ГИБДД Москвы предупредили: наступил крайних срок для смены резины.

Небольшая монтажная мастерская на Бибиревской улице в прямом смысле слова не спит. "Круглосуточно работаем: спрос-то, видите, какой?" - показывает мастер Иван на десяток припаркованных чуть поодаль иномарок. "Записывались заранее, - объясняет водитель Renault Sandero Валерий Монин. - На той неделе ведь шиномонтажки не работали, а в конце октября вроде бы еще более-менее тепло было. Так что сегодня прямо тут, из-за руля работаю".

Пока Валерий клацает iPad, Иван сотоварищи активно трудятся. Часть клиентов свои зимние колеса хранит прямо в монтажке, но многие покупают резину уже на месте. Выбор тут стандартный: всесезонка, шипованная резина, "липучки". "Ну вообще-то всесезонку для Москвы я бы не рекомендовал, - говорит Иван очередному покупателю. - Вы вообще как часто машиной пользуетесь?" Водитель признается: в основном по будням авто стоит в паркинге, а вот по выходным - милое дело съездить сначала на семейный шопинг, а потом и за город на лыжах покататься. Для таких случаев Иван рекомендует брать шипованную резину, она лучше всего будет удерживать авто на загородной дороге, буквально вгрызаясь в лед и снег.

Цены на этой и двух других монтажках оказались примерно одинаковыми. Хотя и сразу в них трудно сориентироваться. Например, в одном из СТО на соседней улице висит ценник - от 860 рублей. Рядом продается резина. При мне водитель Peugeot взял комплект за 15 тысяч. А вот смена колес обошлась дороже, потому что нужно было еще и отбалансировать обновки.

"Вообще тут много нюансов, - добавляет монтажник Марат. - Важно нанести специальный состав для герметичности, правильно отбалансировать все. Самому менять колеса хлопотно, да и мало ли - не затянешь плотно гайку. А это чревато аварией".

Несмотря на ощутимое оживление на шиномонтажах, серьезного столпотворения и пробок нет, все записываются на определенное время. Мастера считают, что во время нерабочей недели многие просто воспользовались услугами выездного шиномонтажа: вышло чуть дороже, но куда было деваться. Тем более что дальше тянуть резину некуда: до наступления настоящей метеорологической зимы осталось всего несколько дней, а снег и первый лед на дорогах уже появились.