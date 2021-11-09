В Твери из водоотстойника ТЭЦ спасли оленя

В Твери спасатели вытащили оленя, застрявшего в рукотворном болоте.

Сообщение о животном, застрявшем в водоотстойнике ТЭЦ тверского микрорайона Южный, поступило утром 9 октября, рассказали в региональном ГУМЧС.

Самостоятельно из вязкой жижи олень выбраться не мог. Прибывшие на место спасатели приняли решение добираться до попавшего в беду зверя на лодке.

- Подплыв ближе, они набросили на животное трос и с его помощью стали тянуть его к берегу. В итоге олень смог выбраться из воды. Спасатели срезали веревку и отпустили животное, - пояснили в спасательном ведомстве.

Главное управление МЧС России по Тверской области поблагодарило жителей за активную гражданскую позицию. По словам спасателей, предотвратить трагедию и спасти жизнь животного помогло неравнодушие граждан и своевременное сообщение о ЧП.