Циклон принесет на Сахалин и Курилы сильный дождь и ветер

В среду Сахалинскую область накроет мощный циклон, который принесет в регион проливные дожди и порывистый ветер, информирует пресс-служба местного главка МЧС.

Сильные, а местами очень сильные дожди прогнозируются в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Томаринском, Макаровском, Долинском, Корсаковском, Невельском, Холмском и Анивском районах, а также в Южно-Сахалинске. На побережье ветер усилится до 10-15 метров в секунду. С вечера 10 ноября на реках острова возможен резкий подъем воды, что может привести к подтоплению низменных участков.

В Южно-Курильском и Курильском районах также пройдут сильные дожди, ветер будет достигать 22-27 метров в секунду.

Жителям региона рекомендуют без особой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, уточнить местонахождение родных и близких, отказаться от рыбалки или охоты. Туристов, находящихся на маршрутах, просят переждать разгул стихии в безопасных местах. Спасатели не исключают, что непогода может привести к обрывам проводов, падению опор ЛЭП, деревьев, а также плохо закрепленных конструкций.