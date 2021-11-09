На Чукотке завели второе дело после гибели шести человек при пожаре

В Чукотском АО возбуждено второе уголовное дело по факту гибели шести человек во время пожара. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 29 октября в селе Инчоун Чукотского района. Из-за неисправности печного отопления загорелась одна из квартир одноэтажного жилого дома, расположенного на улице Школьной. Погибли четверо детей от одного года до шести лет, а также две женщины 1972 года рождения. Тогда было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

В ходе проверки соблюдения требований жилищного законодательства и законодательства о пожарной безопасности сотрудники прокуратуры ЧАО выяснили, что сгоревший дом в марте этого года был признан аварийным и подлежал сносу. Тем не менее глава администрации не стала расселять людей, в том числе многодетную семью, хотя знала, что проживать в помещении небезопасно.

По материалам проверки возбуждено дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Его расследование прокурор округа взял под свой контроль.