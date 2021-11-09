Прокуратура начала проверку после ЧП с контейнеровозом у Находки

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой планирует дать оценку своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель в районе мыса Козино вблизи приморского города Находка. Судно ходит под панамским флагом, в составе экипажа 14 иностранных граждан.

Сейчас аварийно-спасательные службы готовятся начать эвакуацию моряков. А также предпринимают меры по недопущению загрязнения водной акватории.