В Хабаровске устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26

К месту крушения самолета Ан-26 в Большехехцирском заповеднике у Хабаровска начали устраивать платные экскурсии, сообщили в объединенной дирекции государственных природных заповедников и нацпарков "Заповедное Приамурье".

К месту трагедии пешком и на транспорте то и дело выдвигаются любопытствующие. Нашлись и предприимчивые люди, которые в соцсетях зовут хабаровчан прогуляться к упавшему самолету.

- В минувшую субботу мы зафиксировали 22 нарушения гражданами посещения особо охраняемой природной территории в районе горы Хребтовой. Причем в место, куда, во-первых, добраться не так легко, во-вторых, где совсем недавно погибли люди, в-третьих, где запрещено находиться без разрешения руководства заповедника или дирекции ФГБУ "Заповедное Приамурье", без сопровождения наших госинспекторов, а тем более на автотранспорте и с собаками", - заявил руководитель заповедника "Большехехцирский" Антон Фетисов.

По его словам, организованную группу из девяти человек остановили сотрудники заказника во время рейда.

- Организатор похода в разговоре на месте сознался, что сам на горе никогда не бывал и никакой ответственности за людей, беря с них деньги (с одного человека - две тысячи рублей), нести не собирался. Не говоря уже об оповещении заповедника о походе, - отметил Антон Фетисов.

Сами туристы об опасностях и трудностях, с которыми они могли столкнуться в тайге, где на каждом шагу может подстерегать хищник и где можно запросто можно заблудиться, даже не задумываются.

Между тем за самовольный вход на территорию заповедника полагается административный штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Для предотвращения подобных нарушений руководство резервата ввело усиленное патрулирование.

Напомним, самолет Ан-26 22 сентября исчез с радаров​​​ в 38 километрах от Хабаровска. Позже выяснилось, что он врезался в гору Хребтовая на территории Большехехцирского заповедника. Все шесть членов экипажа погибли.