В Хабаровске устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26

Новости

Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших в ходе давки на концерте в США 06:34
В районе аварии с контейнеровозом продлили штормовое предупреждение 06:28
Роспотребнадзор: Более 40 миллионов россиян сделали прививки от гриппа 06:01
Прокуратура начала проверку после ЧП с контейнеровозом у Находки 05:56
Приморские спасатели отправились к месту ЧП с контейнеровозом 05:49
Помощников Трампа вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия 05:29
Врач Тимаков заявил об эффективности ревакцинации "Спутником V" 05:10
В Хабаровске дороги и машины покрылись льдом после дождя 04:36
Инфекционист рассказал об опасном постковидном синдроме у детей 04:30
У берегов Приморья село на мель иностранное судно 04:30
В Бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2" 03:55
В Хабаровском крае и ЕАО из-за гололеда нарушено автобусное сообщение 03:53
Стоимость биткоина впервые превысила 67 тысяч долларов 03:25
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 02:42
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий 02:15
Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате" 01:37
НАСА сообщило о приближении к Земле астероида 4660 Nereus 01:17
Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена до конца года 00:53
Власти Грузии прокомментировали перевод Саакашвили в больницу 00:34
Байден заявил об успехах в борьбе с киберпреступностью 00:13
75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте 08.11.2021
Соединенные Штаты ввели санкции против криптобанка Chatex 08.11.2021
В Беларуси отреагировали на закрытие КПП в Польше 08.11.2021
Сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку в провинции Хомс 08.11.2021
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов 08.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 06:41
Рубрика: Общество

В Хабаровске устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26

Текст: Александр Филимоненко

К месту крушения самолета Ан-26 в Большехехцирском заповеднике у Хабаровска начали устраивать платные экскурсии, сообщили в объединенной дирекции государственных природных заповедников и нацпарков "Заповедное Приамурье".

Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края
В заповеднике Хабаровского края подсчитали ущерб от крушения Ан-26

К месту трагедии пешком и на транспорте то и дело выдвигаются любопытствующие. Нашлись и предприимчивые люди, которые в соцсетях зовут хабаровчан прогуляться к упавшему самолету.

- В минувшую субботу мы зафиксировали 22 нарушения гражданами посещения особо охраняемой природной территории в районе горы Хребтовой. Причем в место, куда, во-первых, добраться не так легко, во-вторых, где совсем недавно погибли люди, в-третьих, где запрещено находиться без разрешения руководства заповедника или дирекции ФГБУ "Заповедное Приамурье", без сопровождения наших госинспекторов, а тем более на автотранспорте и с собаками", - заявил руководитель заповедника "Большехехцирский" Антон Фетисов.

По его словам, организованную группу из девяти человек остановили сотрудники заказника во время рейда.

- Организатор похода в разговоре на месте сознался, что сам на горе никогда не бывал и никакой ответственности за людей, беря с них деньги (с одного человека - две тысячи рублей), нести не собирался. Не говоря уже об оповещении заповедника о походе, - отметил Антон Фетисов.

Сами туристы об опасностях и трудностях, с которыми они могли столкнуться в тайге, где на каждом шагу может подстерегать хищник и где можно запросто можно заблудиться, даже не задумываются.

Между тем за самовольный вход на территорию заповедника полагается административный штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Для предотвращения подобных нарушений руководство резервата ввело усиленное патрулирование.

Напомним, самолет Ан-26 22 сентября исчез с радаров​​​ в 38 километрах от Хабаровска. Позже выяснилось, что он врезался в гору Хребтовая на территории Большехехцирского заповедника. Все шесть членов экипажа погибли.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
В Бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2"
Приморские спасатели отправились к месту ЧП с контейнеровозом
Стоимость биткоина впервые превысила 67 тысяч долларов
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов