В Приморье началась эвакуация экипажа севшего на мель контейнеровоза

Вертолет Ми-8 МЧС РФ приступил к эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки в Приморье, сообщает ТАСС.

На контейнеровозе нет вертолетной площадки, поэтому моряков поднимают наверх с помощью лебедки.

Состояние севшего на мель и переломившегося пополам судна (это заметно по трещине на корпусе) оценивается как удовлетворительное. То есть контейнеровоз находится в стабильном положении. Пока нет угрозы разлива нефтепродуктов, и экипажу тоже ничего не угрожает.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку инцидента.

Как сообщили в ведомстве, предварительно известно, что из-за приближения циклона контейнеровоз был направлен штормовать в залив Восток, там встал на якорь, но когда экипаж стал проводить смену стоянки, судно село на мель в районе мыса Козино.

Экипаж состоит из 14 человек, российских граждан среди них нет.