В Приморье рассказали, что находится на борту севшего на мель судна

На борту панамского контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки, находятся 199 контейнеров с товарами народного потребления, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

- Общая масса груза 1,6 тысячи тонн. Это автозапчасти, фитинги, принтеры, пылесосы, подгузники, увлажнители воздуха и прочие товары

Контейнеровоз прибыл из КНР в порт Восточный 5 ноября и стоял на рейде в ожидании разгрузки.

Напомним, Rise Shine (ходит под флагом Панамы) сел на мель во время шторма в ночь на вторник. На его борту было 14 членов экипажа, все граждане КНР. Их успели эвакуировать на берег при помощи вертолета.