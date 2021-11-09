В Приморье эвакуировали всех моряков с севшего на мель судна

Спасатели МЧС РФ подняли с терпящего бедствие под Находкой контейнеровоза Rise Shine всех членов экипажа, сообщили в Министерстве транспорта Приморского края.

В спасательной операции участвовал вертолет спасателей Ми-8. Сначала с борта сняли девятерых моряков, затем пятерых оставшихся.

В региональном Минтрансе отметили, что судно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены.

Напомним, утром во вторник стало известно, что у берегов Находки сел на мель панамский контейнеровоз. На его борту 14 человек, все граждане Китая. По данным правительства края, опасных грузов в контейнерах нет, повреждений топливных резервуаров судна не зафиксировано.

Накануне в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Циклон принес с собой осадки и очень сильный ветер, на море - высокие волны.