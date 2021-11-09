Вертолет МЧС вылетел на помощь экипажу севшего на мель контейнеровоза

Вертолет МЧС вылетел для спасения экипажа севшего на мель панамского контейнеровоза Rise Shinе, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Борт с четырьмя спасателями отправился в 13.35 по местному времени (06.25 мск).

Контейнеровоз Rise Shinе с 14 моряками на борту сел на мель вблизи Находки в ночь на 9 ноября. Сообщение о ЧП Центр управления в кризисных ситуациях краевого главка МЧС получил в 05.40 по местному времени.

Ранее из Находки к месту происшествия выдвинулась оперативная группа местного пожарного гарнизона, из Владивостока следует спасательное судно "Лазурит". Губернатор края Олег Кожемяко заявил, что экипаж судна находится вне опасности, а ситуацию власти края держат под контролем.

Несмотря на то, что контейнеровоз поврежден, разлива топлива не наблюдается. Однако на всякий случай вокруг него решено поставить боновые ограждения. Операцию по спасению экипажа планируют начать, как только утихнет волнение моря. По прогнозам синоптиков, шторм в районе ЧП продлится до конца дня.