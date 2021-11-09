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09.11.2021 06:53
Рубрика: Происшествия

Власти: Экипажу севшего на мель в Приморье судна ничего не угрожает

Текст: Ольга Журман

Экипаж панамского контейнеровоза Rise Shin, севшего на мель и переломившегося пополам у берегов Находки, находится в безопасности, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на страничке в Instagram, добавив, что ситуацию власти края держат под контролем.

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Опасных грузов, по данным главы региона, на борту судна нет. Сам контейнеровоз переломился, но повреждений топливных танков и разлива горючего не наблюдается. Но на всякий случай вокруг судна решено установить боновые ограждения, чтобы не допустить возможного разлива нефтепродуктов.

Олег Кожемяко добавил, что операция по спасению экипажа начнется, как только стихнет волнение моря.

Напомним, контейнеровоз Rise Shin с 14 моряками на борту подал сигнал бедствия во вторник рано утром. Сейчас к нему направляется спасательное судно "Лазурит", в готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС.

По факту происшествия Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

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