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Рубрика: Происшествия

В районе аварии с контейнеровозом продлили штормовое предупреждение

Текст: Ольга Журман

В районе порта Находка, где сел на мель панамский контейнеровоз Rise Shine, сильное волнение моря сохранится до конца вторника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Примгидромета Виктора Чулкова.

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Более того, к вечеру здесь может пойти снег с дождем. Правда, ветер стал чуть слабее, сейчас его порывы составляют 8-13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в районе Находки во время шторма сел на мель контейнеровоз Rise Shine (флаг Республики Панама). По словам капитана, существует угроза 14-ти членам экипажа.

К месту происшествия направляется спасательное судно "Лазурит", из Находки выехала группа спасателей. К вылету готовится вертолет Ми-8 с сотрудниками МЧС.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой будет дана и оценка своевременности мер по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов в месте аварии.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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