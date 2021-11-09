В Улан-Удэ организовали экскурсии на бурятском языке, сообщает министерство туризма республики. Они будут проходить в течение месяца.

Так, на 12 ноября запланирована программа "Вечерний Улан-Удэ". Туристам расскажут, в каком году в городе появился памятник Ленину, познакомят их с историей строительства Театра оперы и балета, триумфальной арки "Царские ворота", покажут здания правительства Бурятии и мэрии Улан-Удэ.

13 ноября состоится экскурсия в Бурятский драмтеатр. Жителям и гостям города гид расскажет, сколько килограммов весит занавес, из чего сделана флорентийская мозаика, кто изготовил серебряные люстры.

Также туристы смогут побывать в Дхарма-центре "Зандан Жуу" в Верхней Березовке и на радиостанции, вещающей на бурятском языке. С расписанием экскурсий можно познакомиться на страничках туристического центра "Байкал" в соцсетях.