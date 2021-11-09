Основатель запрещенного "Мужского государства" обжаловал решение суда

Основатель "Мужского государства"(запрещенного в России) обжаловал решение суда о признании его организации незаконной. Владислав Поздняков уже подал апелляцию, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Нижегородского областного суда. На этот раз с жалобой выступил сам Поздняков.

Слушания о признании сообщества экстремистским прошли в Нижнем Новгороде 18 октября. Прокуратура потребовала запретить деятельность объединения, и суд встал на сторону обвинения. Жалобу от адвоката тогда не приняли из-за представления документа неуполномоченным лицом.

Движение "Мужское государство", образовавшееся из сообщества "ВКонтакте", было участником множества скандалов из-за преследования женщин и травли отдельных лиц. Владислав Поздняков был осужден на два года условно за действия в отношении женщин, направленные на унижение человеческого достоинства, но затем приговор был отменен.

12 октября был заблокирован Telegram-канал движения, а также удален канал Владислава Позднякова на YouTube.