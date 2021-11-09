Турист слезам не верит: В Удмуртии обсудили развитие индустрии гостеприимства

Не сразу все устроилось - про внутренний туризм точнее и не скажешь. Еще вчера считалось, что хоть раз в жизни каждый человек отдыхает в Сочи. Сегодня так говорят про Байкал, Алтай, Карелию, Дагестан, Татарстан. Именно эти регионы, по данным Ростуризма, лидеры турпотока за шесть месяцев 2021 года. Москва и Санкт-Петербург пока впереди всех и своих позиций не сдают. Но жители страны все чаще выбирают другие маршруты. Об этом на примере Удмуртии шла речь на круглом столе, организованном нижегородским представительством "РГ".

Фестиваль ледяных скульптур прошел в Ижевске в этом году уже десятый раз. Неплохой повод для жителей соседних регионов совершить зимний сити-брейк в Удмуртию. Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

Как долго я тебя искала...

Казань и Нижний Новгород первенствуют по количеству гостей в ПФО. Соперничать с ними в традиционных туристических программах, соревнуясь музеями и памятниками, скромным соседям, таким как Удмуртия, сложно и даже бессмысленно, считают эксперты. Нужен другой поход, и, похоже, в регионе нашли варианты.

Они, кстати, прекрасно вписываются в картину, которую нарисовали этим летом в КБ "Стрелка" - там составили Индекс туристической привлекательности. Специалисты проанализировали впечатления людей от путешествий по России, их отзывы в соцсетях, на форумах и специализированных сайтах, нашли позитивные и негативные отклики, оценили количество посещений. Результат оказался неожиданным - больше всех положительных отметок получили только четыре территории - Якутия, Хакасия, Чечня и Удмуртия.

"Во всех из них сравнительно низкий турпоток. И хотя эти регионы не воспринимаются путешественниками как важные направления, поездка сюда может приятно удивить", - говорится в исследовании.

Всех впускать, никого не выпускать....

Сегодня Удмуртия и удивляет, и угощает, и много чего еще - потенциал у республики приличный, считает Юлия Железняк, бывший руководитель профильного управления правительства региона. Практикующий специалист сферы гостеприимства делает выводы исходя из собственного опыта.

- Меняется не только туристическая карта России, меняется сам путешественник, - уверена Юлия. - Теперь это самостоятельный турист, все чаще выбирающий формат "сити-брейк", когда человек "убегает" из своего города в поездку на пару дней, но ждет от короткого визита максимальной отдачи.

Удмуртия может ответить на этот запрос, например, маршрутом "Большая Кама" - это речное путешествие по разным регионам округа. Его авторы убеждены - у проекта отличное будущее, в котором он сможет конкурировать даже с "Золотым кольцом России".

Еще об одной удачной идее организации "коротких" туров рассказывает Илья Кычанов, исполнительный директор компании-туроператора. Речь идет о необычных железнодорожных программах, вкусных в прямом смысле. Один из маршрутов так и называется - "Вкусно едем". Сегодня чартерные поезда уже везут в Удмуртию сотни туристов из Москвы, Самары, Ульяновска.

- Люди едут познакомиться с нашим регионам через гастрономию, через культурную программу, - поясняет Илья. - Мы их погружаем во вкусные истории. В маршруте Ижевск, Сарапул, Воткинск - это три полноценных дня, которых хватает, чтобы влюбить гостей в регион, давая им и хлеба, и зрелищ.

Мы в концерт идем...

Илья Кычанов убежден: туристическим центром республики сегодня является Сарапул - старый купеческий город на Каме, едва не потерявший свою историческую и культурную неповторимость, но потом оказавшийся в нужное время и в нужном месте - и среди получателей федеральных грантов, и даже в числе территорий опережающего экономического развития.

А еще есть Воткинск, родина Чайковского, где сегодня действует музей композитора и проходит крупный музыкальный фестиваль, участниками и зрителями которого становятся сотни гостей со всей страны. Есть Глазов с уникальным древним городищем Иднакар и совсем новой достопримечательностью - памятником конькам местной уроженки, чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой. Плюс к этому десятки разных проектов в районах республики, например финно-угорский фестиваль Быг-Быг, состязания по тракторному биатлону и многое другое.

В этом отношении столица региона выглядит скромнее. Ижевский "Пельменьфест" - День пельменя - это скорее праздник производителей, а не гостей города. Впрочем, те, кто здесь живет и работает, убеждены: сила притяжения путешественников - дело наживное. И набрать туристический вес поможет не только гастрономия. Глава ижевской думы и одновременно руководитель республиканской федерации технических видов спорта Фарит Губаев анонсирует появление в Удмуртии гоночной трассы, пригодной для проведения соревнований класса "Формула 1". Оказывается, есть не только идея, но и земельный участок.

- Уже прошла стратегическая сессия, посвященная этому вопросу, и мы обсуждали, что может быть в этом проекте кроме самой трассы, чем должна быть наполнена туристическая зона, которая составляет порядка трехсот гектаров, - поясняет Губаев.

Еще один проект - новый музей мототехники. Тот, что действует сегодня, - скромная экспозиция, считает Губаев и обещает уже в ближайшее время открытие новой выставочной площадки, наполнить которую помогли владельцы частных коллекций.

- Промышленный туризм - еще одна перспективная история, - добавляет Юлия Железняк. - Проект "Удмуртия ЗАВОДит" (от слов Завод и IT) был хорош на бумаге, но не смог "завестись" по объективным причинам, в числе которых оказались и санитарные ограничения. Но отказаться от него - значит многое потерять, ведь это общероссийский тренд. Необходима экспертная оценка, создание доступной программы экскурсионного обслуживания, нужен единый туроператор, который взял бы на себя согласования с заводами. В России как раз сейчас проходит акселератор промышленного туризма. Удмуртия в нем пока не участвует, но опытом других воспользоваться сможет, - убеждена Юлия.

Времена всегда одинаковые...

Впрочем, Удмуртии тоже есть чем поделиться с другими - республика первой в стране запустила собственный туристический акселератор. "Школу бизнеса для тех, кто хочет работать в области гостеприимства, но сначала готов учиться", - поясняет Елена Гурьева, руководитель управления по развитию туризма минэкономики республики. В прошлом году в программе участвовали семнадцать компаний. В этом - больше тридцати.

- Акселератор - серьезная экономическая составляющая, прокачка бизнеса. В программу можно прийти со своим проектом, довести его до ума и в итоге получить возможность реализоваться, - добавляет Елена. - Обучение бесплатное, от участников требуется только одно: создать жизнеспособное предприятие с новыми рабочими местами.

На выпускников этого акселератора в минэкономики возлагают большие надежды - эти компании должны изменить статистику: по данным ведомства, в 2019 году в Удмуртию приехали более 700 тысяч путешественников, в 2020-м показатель упал вдвое.

- Сейчас мы снова наращиваем количество посещений - за девять месяцев приезжали около 460 тысяч человек. Пока ограничений для туристической отрасли нет, этим надо пользоваться, - считает Елена Гурьева.

По какой дороге мы едем? По асфальтированной...

В минэкономики республики подсчитали - в прошлом году в Удмуртии появилось почти три десятка новых туристических маршрутов. Их авторы победили в грантовых конкурсах. Но если с поиском денег на проекты все более-менее ясно, то к финансированию инфраструктуры по-прежнему много вопросов. "Ни один регион, включая Удмуртию, при ремонте дорог не мыслит категориями туризма, а зря", - считает Илья Кычанов.

Бывший министр национальной политики региона, а теперь депутат нижней палаты российского парламента Лариса Буранова с этим и не спорит. Но убеждена, что изменения уже начались - благодаря нацпроекту на непроезжих участках появляется гравий и даже асфальт. Причем чаще всего именно там, где уже есть турмаршруты или музеи. "Когда люди работают и виден результат, им трудно отказать в финансировании", - полагает член комитета по туризму Госдумы.

По мнению Бурановой, туристов в Удмуртии станет больше и после обновления ижевского аэропорта. В ближайшие несколько лет власти планируют отремонтировать взлетно-посадочную полосу, здание аэровокзала и даже открыть международный терминал. Последний пункт - больше про выездной туризм, но, как считает депутат, это тот самый бонус, необходимый региону для дальнейшего развития.

Жизнь это поправит...

"У нас была коротая взлетная полоса и очень быстрый разбег, слишком небольшая дистанция между "хочу и могу", - так описала сегодняшнюю ситуацию в отрасли Юлия Железняк. Образно и точно - не без ошибок, но пока без серьезных падений и потерь.

Николай Гировка, кандидат географических наук, доцент, завкафедрой туризма и сервиса Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, с этим согласен и считает, что проблема "быстрого взлета" - общая для многих регионов страны, которые пока работают на внутренние ресурсы, лишь планируя что-то большее.

Памятники людям при жизни ставить неудобно, а вот конькам – пожалуйста. Фото: Пресс-служба администрации Глазова

- Один из самых крупных и быстрорастущих проектов - это "Великий шелковый путь". Благодаря ему Татарстан со своим Свияжском уже вошел в программы ЮНЕСКО. "Чайный путь" в Перми - еще один вариант развития. Почему бы Удмуртии к ним не присоединиться? И это эффективный инструмент продвижения любого региона - создание той самой "матрешки" туризма, в которой есть и малая родина, и международное сотрудничество, - убежден специалист.

Похожий проект в республике уже есть - это "Большая Кама", объединившая несколько регионов Поволжья. С международным взаимодействием после открытия границ проблем тоже не возникнет, полагают представители туротрасли. А вот к продвижению региона вопросов много. Сделать его узнаваемым хотя бы в масштабах страны должен был информационный ресурс "Визит в Удмуртию". Однако, как призналась Елена Гурьева, портал не смог ответить на запросы обычного рядового пользователя. Хотя сегодня чиновница обнадежила: "До конца года мы должны перезапустить портал, сделать его доступным и понятным конструктором туристического путешествия".

Впрочем, турист слезам не верит. А верит только собственным ощущениям - сегодня никто не заставит его потратить деньги на путешествие в стиле "пойди туда, не знаю куда", или вернуться в место, где было скучно, некомфортно и небезопасно. И с этим согласились все участники круглого стола.

Кстати

Как уже сообщала "РГ", премии Русского географического общества в номинации "Лучший туристический проект" в этом году удостоен турмаршрут перевал Дятлова - исток Печоры - плато Маньпупунер. Дипломы, хрустальный глобус и 500 тысяч рублей получили организаторы тура Дмитрий Кириллов и Валерия Шмидт. Эту премию вручают раз в два года, и, как отметил президент РГО Сергей Шойгу, на этот раз за победу боролись почти 800 проектов, из которых восемь победили.